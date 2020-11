Würth, le champion tout azimut de la fixation vient encore de se distinguer. C’est cette fois dans les poignées de laiton massif que ce dénicheur de produits hors normes va se faire une place de choix

Le laiton, malgré sa noblesse, cache malheureusement derrière sa brillance le défaut de son age. Avec le temps, la corrosion et les rayures viennent à bout des plus belles pièces. Les nouvelles poignées de laiton massif Géo de Würth cumulent en revanche des qualités exceptionnelles de résistance avec la beauté d’un magnifique design. Elles sont en effet inusables et inaltérables. Deux propriétés absentes des pièces classiques en particulier lorsqu’elles sont vernies et utilisées en milieu intensif ou en bord de mer. Les poignées Géo ne craignent pour leur part ni les rayures dues aux trousseaux de clés ou aux bijoux ni les corrosions environnementales ou atmosphériques. Alors qu’une poignée de laiton classique résiste environ à 300 heures d’humidité en milieu salin celles de Würth franchissent haut la main le cap des 2000 heures. Ces propriétés sont en fait le fruit d’une finition spéciale (forgeage à chaud) et d’une technologie exclusive (PVD, Physical Vapour Déposition).



Adaptées partout Ces procédés de traitement de surface durcissent et protègent le laiton sans porter atteinte à sa brillance. Géo est ainsi proposé en deux finitions, une finition polie et une finition métal. Ces produits haut de gamme sont bien sur particulièrement adaptés aux endroits de trafic intensif (collectivité, hôtellerie, restauration) mais conviennent aussi aux particuliers désireux d’installer durablement une belle esthétique dans leur intérieur. Géo existe sur plaque et sur rosace pour un prix de vente unitaire de 59,85 euros HT (garniture complète y compris carré fraisé fendu de 7/8mm dans le cas d’un montage sur serrure à carré de 8 mm). Fidèle à son principe de distribution, Würth commercialise les poignées Géo auprès des professionnels à partir de son vaste réseau de vente directe.



Würth France : 03.88.64.53.00, www.wurth.fr et agences commerciales à Paris Est, Paris Ouest, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes.

