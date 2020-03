Atlantem, filiale du groupe Hergie, dévoile son nouveau catalogue 2020-2021 de portes d’entrée avec de nouveaux modèles décoratifs. « Les portes qui nous ressemblent » peut-on lire sur la couverture de ce catalogue. C’est dans cet esprit familial et personnalisé qu’Atlantem a conçu son ouvrage, en ayant pour objectif celui de répondre à toutes les envies. Jeunes couples, familles, séniors, tous sont concernés dans ces quelques 148 pages de conseils et d’informations.

Une gamme avec effets d’optique

Cette nouvelle gamme s’adapte aux portes en PVC, bois et aluminium, et se décline en six modèles : Abott, Bridge, Clayton, Gill, Lamb et Patton. Sa particularité réside dans ses effets d’optique, ainsi le dessin Bridge donne par exemple l’impression d’être en mouvement.

Faisant partie des rares industriels à fabriquer et concevoir des produits de portes d’entrée, de garages et portails, Atlantem offre, avec sa gamme Vision, une collection de coordonnés. Tous les éléments s’accordent en harmonie et donnent la possibilité au client de s’équiper selon ses envies.

En plus de sa gamme Vision, la filiale propose également les gammes Aluminium et Mixtes, avec six modèles aux formes diverses et variées (hublots en vitrage dépoli, triangles vitrés et pleins, carrés, faisceaux de lignes…).



Photo de une : ©Atlantem