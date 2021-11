AtlanteM lance son service numérique Digit’AM

Afin de mieux accompagner l’activité commerciale de ses clients artisans, le fabricant de menuiseries AtlanteM lance Digit’AM, son service de gestion d’affaires numérique.

Industriel français spécialisé depuis 25 ans dans toutes les familles d’ouvertures et fermetures, AtlanteM se laisse gagner par l’appel du digital. Pour la rentrée 2021, le fabricant lançait son premier outil de gestion et d’organisation des données à destination des artisans en menuiserie, baptisé Digit’AM.

Une offre de fonctionnalités scindée en cinq abonnements

Dédié à la gestion plus fluide et efficace de l’activité commerciale des artisans menuisiers, Digit’AM stocke l’ensemble des données de la marque AtlanteM sur un seul et même dossier numérique. Celui-ci s’utilise à tout moment aussi bien via un ordinateur comme une tablette, et est constamment mis à jour. Il est également partageable avec les différents collaborateurs grâce à un système de droits d’accès.



La boîte à outils se veut évolutive selon la taille de l’entreprise et les besoins de l’artisan, segmentée en cinq box. L’une après l’autre élargit son offre, chaque box intégrant les fonctions de la box précédente.



Ainsi, le pack AM-WEB, socle gratuit, rassemble les fondamentaux d’AtlanteM : base documentaire (avis techniques, guides techniques, PV d’essais, notices de pose...), commandes effectuées par l’artisan, une copie de ses factures, l’option création et suivi de réclamation ainsi qu’un catalogue en pièces détachées pour une commande directe.



AM-FACILE, quant à elle est complétée d’outils de création et gestion de fichiers clients, avec l’ensemble des offres AltanteM chiffrés, des remises automatiquement appliquées. L’artisan a également la possibilité d’ajouter de coefficients de vente pour élaborer un devis, puis les affecter à un collaborateur et suivre le portefeuille d’affaires. La facturation intègre aussi une numérotation conforme aux exigences règlementaires. Une bibliothèque produits, dont les fichiers sont importables directement, facilite même l’établissement du devis.



Dans le pack AM-3D, s’ajoute une configurateur design, grâce auquel l’artisan peut projeter les envies et attentes de son client (modèle, forme, couleur, etc.). Une façon de développer sa commercialisation sur une gamme variée des produits AtlanteM : portes d’entrée, de garage et des portails…



AM-PRO va plus loin en termes d’efficacité commerciale, en proposant notamment une synthèse de l’activité commerciale de l’utilisateur, avec son panier moyen ou le taux de transformation indiqués. Des statistiques suivies par un vendeur, qui peut, à partir des informations, lancer des campagnes e-mailing, adaptées aux consommations de l’artisan. L’offre étend son service client à travers l’option d’organisation et de suivi SAV, ou la planification et affectations des rendez-vous commerciaux, des métrés et du planning de pose.

Enfin, grâce à la plus haute boxe, AM-FULL C, l’artisan peut en plus déclarer ses chantiers et bénéficier d’une vision complète des charges produits. Chaque chantier est accompagné d’un devis réalisé avec le donneur d’ordre, précisant les sous-traitants, ouvrages et coûts associés. « L’enregistrement des frais généraux et leur ventilation par affaire représente également une fonction de gestion très utile. L’artisan peut ainsi affecter l’ensemble des facturations et des coûts associés à une affaire pour mesurer les marges et donc la rentabilité », commente AtlanteM.



A savoir que les choix d’abonnements sont réversibles à tout moment et peuvent concerner un ou plusieurs utilisateurs d’une même entreprise. Ainsi Digit'AM s'inscrit dans les nombreuses technologies présentées au dernier salon Equip'Baie-Metalexpo, entre les solutions digitales développées par Elcia et Frances Fermetures, comme la fenêtre pilotée de K-Line.



Virginie Kroun

Photo de Une : AtlanteM