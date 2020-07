L’épidémie de la COVID-19 a remis à l’ordre du jour un petit geste quotidien que l’on exécute machinalement, mais qu’il faut aujourd’hui pratiquer avec encore plus de soin et plus de régularité. Encore faut-il pouvoir le faire dans de bonnes conditions et dans tous les lieux possibles. Ariston Thermo Group, notamment connu pour ses solutions d’ECS (eau chaude sanitaire) lance un produit qui permet de se laver les mains partout et dans de bonnes conditions, IGEA CARE

Alors que la pandémie continue de courir dans le monde et donne des signes de redémarrage en France, cet équipement peut se révéler précieux.

La crise mondiale liée à l’apparition du coronavirus connu sous le nom de COVID-19 se développe presque partout dans le monde, continue à courir en France et pourrait redémarrer fortement en automne.

Nous nous sommes tous habitués aux gestes barrières, le premier d’entre eux étant le lavage très régulier des mains. Encore faut-il pour cela disposer d’un point d’eau équipé.

Ariston Thermo Group, a développé IGEA CARE, un nouveau produit qui rend le lavage des mains dans les environnements publics pratiques, accessibles et universels, même en dehors des toilettes traditionnelles.

Point important, IGEA CARE, avec son design ergonomique, est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs. Il a été prévu pour les espaces de forte affluence, tels que les centres commerciaux, les hôpitaux, les bureaux, les aéroports, les espaces d'exposition, les halls d'hôtel et les espaces extérieurs tels que les jardins, squares et places publiques.

En fournissant de l'eau chaude, du savon désinfectant et un séchage à l'air, IGEA CARE garantira à chacun la possibilité́ de désinfecter ses mains de manière confortable, pratique et efficace, partout où la borne sera installée.

L’OMS, Organisation mondiale de la santé, l'Institut supérieur de la santé (ISS) et le ministère de la Santé, rappellent que l'hygiène des mains est, avec le port du masque, la mesure la plus importante pour prévenir la propagation d'infections telles que celle de la COVID-19.

L'OMS recommande de se laver les mains avec du savon et de l'eau et de les sécher soigneusement aussi souvent que possible. L’utilisation de gel désinfectant doit se faire uniquement quand le lavage naturel des mains n’est pas possible.

C’est un travail combiné de l’équipe d'UP Design et de celles d’Ariston Thermo Group que ce concept de produit innovant est aujourd’hui présenté. L’objectif du projet était simple : faciliter le lavage des mains dans les environnements publics.

IGEA CARE permettra donc à chacun de se laver les mains à l'extérieur de la maison de manière hygiénique et confortable « Notre Groupe s'est toujours engagé à garantir à chacun le maximum de confort dont il a besoin, là où il en a besoin », a déclaré Giorgio Scaloni, Directeur Général Adjoint de la BU Chauffage à eau.

L'idée est née du talent du designer Umberto Palermo dans le but de transformer le simple geste de se laver les mains, si important dans l’actuelle situation d'urgence sanitaire, en une habitude qui nous accompagne dans notre vie quotidienne.

« C'est en période de difficulté́ et de changement que l'ingéniosité́ traduit les besoins en projets créatifs. Au besoin d’un hygiène fréquent, nous avons répondu avec une solution confortable, accessible, et efficace », ajoute Umberto Palermo, fondateur d’UP Design et créateur du concept IGEA Care.

Dès l’automne, quelques prototypes du produit seront offerts et installés à l'hôpital Humanitas de Rozzano où, compte tenu du flux très important de personnes, les instruments qui permettent de se laver les mains, fréquemment et efficacement, sont particulièrement utiles. Afin de démontrer la flexibilité́ d'application du produit et sa capacité́ à répondre aux besoins de de différents types de structures, d'autres exemplaires d'IGEA CARE seront installés dans des points de vente de la Grande Distributions ainsi que dans des résidences senior (type EHPAD) dans divers pays européens tels que l'Italie (Leroy Merlin, Bricoman Italie, Comini), la France (Bricoman France), l’ Espagne (Eugenio Pereda et Residencia Cambrils Suite) et le Portugal (Lizgracios et Associação Emilia Conceição Babo).

Le produit final destiné à la vente sera en revanche prêt pour les premiers mois de 2021.