Découvrez la gamme de chauffe-eau électriques Xpert, conçus par les pros pour des pros

3 chauffe-eau électriques composent cette gamme :

La gamme HPC+ XPERT offre aux professionnels une installation et un entretien simplifiés. Dotée de fonctionnalités pratiques telles que les poignées de préhension (Ultra Grip), le système de fixation rapide EasyCLIP pro et les raccords diélectriques en laiton x1, elle facilite chaque étape du processus, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.

En plus de sa facilité d'installation, la gamme HPC+ XPERT garantit une longue durée de vie grâce à son système de double protection de la cuve et à sa résistance stéatite, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, quel que soit le niveau de dureté de l'eau.

Avec une garantie de 7 ans sur la cuve, la gamme HPC+ XPERT offre une tranquillité d'esprit à long terme à vos clients.

→ Découvrez notre gamme XPERT.

Initio XPERT

La gamme INITIO XPERT, spécialement conçue pour les professionnels, propose une variété de modèles à des prix compétitifs, sans compromettre la qualité. Équipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et d'une cuve en acier émaillé, elle assure une durabilité et une performance optimales.

Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.

Sageo XPERT

La gamme SAGEO XPERT allie durabilité et excellent rapport qualité/prix, idéale pour vos clients. Avec sa résistance stéatite, elle prévient l'entartrage de la cuve, permettant un entretien facile sans vidange, et convient à tous les types d'eau, même les plus calcaires.

Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB), + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.

Pour en savoir plus exit_to_app