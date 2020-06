Si les dernières informations relayées par le ministère de la Santé décrivent une légère baisse du covid-19, ce dernier circule toujours activement dans tout l’hexagone. Face à cette menace sanitaire, la société Koné a repensé le concept de SmartCity afin d’aboutir à des innovations particulièrement hygiéniques.

« La pandémie de Covid-19 transforme la façon dont les gens se déplacent et interagissent dans les villes et les bâtiments. Tous les gestionnaires d’immeuble sont maintenant confrontés à la gestion des flux de personnes, de la porte d’entrée à la destination », souligne Guillaume Fournier Favre, directeur général de Koné France. « En tant qu’acteur majeur de la mobilité dans les bâtiments, nous voulons aider nos clients à adopter une approche holistique de la santé, du bien-être et de la sécurité et les accompagner dans cette phase de transition de reprise des activités », ajoute-t-il.

Pour permettre des déplacements et un retour sécurisé dans les locaux, Koné propose trois innovations « Santé & Bien être ».

Concrètement, ces solutions offrent la possibilité de se déplacer en sécurité par le biais de l’amélioration de la qualité de l’air dans les ascenseurs, en désinfectant les rampes d’escaliers mécaniques, et en limitant le besoin de toucher les boutons d’ascenseurs.

L’entreprise propose ainsi « Elevator Airpurifier » pour assainir l’air des cabines d’ascenseurs, toutes marques confondues, dans le but de détruire la plupart des virus et bactéries et d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Pour ce qui est des rampes d’escaliers mécaniques, Koné sort « Handrail Sanitizer », une solution qui utilise de légers rayons ultraviolets pour désinfecter les surfaces de contacts les plus usuelles.

Enfin, l’autre solution mise en avant est l’« ElevatorCall »,une application smartphone qui permet d’appeler l’ascenseur sans prendre le risque de toucher au bouton.

D.T

Photo de une : ©Adobe Stock