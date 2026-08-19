ARISTON France
93521 Saint Denis Cedex
France
En tant que spécialiste du chauffage et de l’eau chaude sanitaire depuis plus de 90 ans d’histoire, Ariston s’assure de mettre l’efficacité énergétique à la portée de tous et fabrique des solutions performantes et pratiques, qui garantissent à tous ses utilisateurs, quelque soient leurs besoins, un niveau de confort élevé.
Ariston renforce son engagement en fournissant des solutions durables, renouvelables et économes en énergie, qui peuvent simplifier et améliorer la qualité de vie dans le foyer, tout en permettant aux gens de vivre de manière plus durable.
Fort de son succès et de sa concentration approfondie sur les besoins de ses utilisateurs du monde entier, Ariston positionne au cœur du confort durable comme une marque de référence à laquelle font confiance des millions de familles et de professionnels.
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Velis Pro Dry WiFi : le chauffe-eau électrique gain de place, conçu pour durer et pilotable à distance
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Lydos hybrid WiFi : le premier chauffe‑eau hybride connecté du marché de classe A
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