La marque du groupe Hydro, Wicona, sort sa nouvelle gamme de fenêtres à translation : Wicslide 150 PS. Désormais la lumière naturelle est une nouvelle exigence design, aussi bien demandée par les particuliers que les professionnels. Baies vitrées ou encore bâtiments tout en transparences, autant de choix architecturaux qui donnent vie à la lumière. Pour ce faire, la société norvégienne a conçu sa nouvelle fenêtre à translation.

Avec cette nouvelle tendance du naturelle, les fabricants font preuve d’ingéniosité pour laisser passer un maximum de lumière, une exigence du design qui s’accompagne de certaines contraintes, parmi lesquelles la compensation des poids de remplissage des vantaux et les efforts de manœuvre.

Toutes ces questions ont ainsi poussé la société Wicona à concevoir et développer la nouvelle gamme de fenêtre à translation : Wicslide 150 PS (Pull and Slide, pousser et coulisser).



Wicslide 150 PS : la nouvelle gamme de fenêtre à translation



Cette nouvelle gamme de fenêtre est composée d’une large surface vitrée, d’une surface habitable préservée, d’une étanchéité à l’air et à l’eau (se classe « 4 » à l’air suivant l’EN 12207, et E1200 Pa à l’eau) ainsi que d’une bonne isolation thermique et acoustique.

Toute l’originalité de cette fenêtre est basée sur son double système d’ouverture. Elle est composée de deux vantails, un fixe et un mobile. En quoi cela consiste-t-il ? Concrètement, le système permet au vantail mobile de se relever légèrement en actionnant sa poignée, qui effectue un déboîtement latéral de 6mm pour se libérer du dormant, puis il coulisse devant le vantail fixe sans entrer en contact, permettant ainsi une manœuvre silencieuse et sans friction.

En plus de son double système, Wicslide 150 PS propose une ouverture intermédiaire qui bloque le vantail en position micro-ventilation, permettant une aération naturelle. Pour ce faire, il suffit d’actionner la poignée à 90° ce qui permet au vantail de s’écarter de 6mm vers l’intérieur et de laisser entrer l’air sur une largeur de 4mm. Ce système de ventilation naturelle permet de renouveler l’air intérieur d’une pièce de 15m² en deux heures.

Avec sa frappe d’une valeur Uw allant jusqu’à 0,85 W/m²k cette gamme est éco-responsable et offre une réduction énergétique. WICSLIDE 150 PS intègre des profilés élaborés à partir d’aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R, avec un taux minimum de 75% d’aluminium recyclé dans sa composition. Conçue également avec un double vitrage 50 mm (NF EN 10077-2) elle permet une isolation acoustique optimale.

Wicona voit grand avec sa nouvelle fenêtre. En effet, Wicslide 150 PS s’adapte à toutes les configurations et se décline en deux versions : un ouvrant mobile et un ouvrant fixe, et deux ouvrants mobiles et un ouvrant fixe central. Grandes baies vitrées ou terrasses, cette nouvelle gamme s’adapte au style et à la configuration de chaque logement.



D.T.

Photo de une : ©Wicona