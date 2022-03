Check'Réno pilote la qualité des chantiers de rénovation énergétique

Dans le cadre du programme Profeel, l’AQC, la CAPEB et la FFB ont développé collectivement Check’Réno, une application pour faciliter l’auto-contrôle des travaux. Gratuite, elle permet aux entreprises et aux artisans un suivi dématérialisé de leurs chantiers, de la conception à la réception.

Début février, les représentants du programme Profeel faisaient le bilan des différentes solutions que le programme propose depuis trois ans. Consacrées principalement aux acteurs de la rénovation énergétique, ces solutions ont pour objectif de déclencher des travaux et de faire vérifier la qualité de ces derniers.

Profeel met aujourd’hui à disposition des professionnels du bâtiment, et de leurs clients, une nouvelle solution innovante : Check’Réno. Téléchargeable gratuitement sur mobile, cette application a pour mission de faciliter les pratiques d’auto-contrôle et de réception de travaux sur les chantiers de rénovation.

Sécuriser les travaux de rénovation énergétique

Conçue pour une utilisation simple et intuitive, Check’Réno permet un accès à des contenus personnalisés par le professionnel, selon son champ d’intervention. Ce dernier peut donc rapidement configurer un chantier en renseignant toutes les informations nécessaires (adresses, prestations prévues, coordonnées), et dans un second temps, consigner dans le dossier du chantier des documents spécifiques tels que des photos, devis, etc. C’est à partir de ces données que Check’Réno va générer automatiquement les points de vérification pour un auto-contrôle adapté des travaux.

Tout au long du chantier, le professionnel peut donc suivre et partager en interne auprès de ses collaborateurs l’avancement des travaux. « Cela permet un suivi en temps réel et de garder in fine un historique documenté de ces chantiers », détaille le programme. « Construit comme un outil de dialogue, l’objectif est de consolider la relation de confiance entre le professionnel et ses clients », ajoute-t-il.

Par ailleurs, Check’Reno embarque l’ensemble des points de vérification consignés dans les fiches d’auto-contrôle et les fiches de réception déjà mises gratuitement à disposition des professionnels sur le site du programme Profeel. Via l’application, le professionnel peut également proposer à son client une signature dématérialisée du procès-verbal de réception, et ce dernier peut alors être transmis instantanément à son client sous format électronique.

Marie Gérald

Photo de Une : © Profeel