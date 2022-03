Influenceur dans le bâtiment : MisterWalt relève le défi

Ces dernières années, les influenceurs séduisent de plus en plus de monde. Le secteur du BTP n’échappe pas à cette tendance et compte aujourd’hui de nombreux artisans et amateurs désireux de partager leur quotidien, avec des conseils, tutoriels travaux, vlogs de chantiers, projets de rénovation, ou encore avis sur des matériels pour les professionnels. Maxime Walter, plus connu sous le nom de « MisterWalt », partage avec ses 129 000 abonnés, la passion de son métier. Rencontre.

Depuis toujours, Maxime Walter est un passionné de bricolage. Afin de partager sa passion, Maxime se lance sur les réseaux sociaux et ouvre sa chaîne Youtube « MisterWalt » alors qu’il est encore en plein dans ses études d’informatique. Des études qui le mèneront à travailler pendant près de deux ans dans ce domaine. En parallèle, Maxime continue à alimenter sa chaîne. Mais très vite, ce dernier se rend compte que l’informatique n’est pas fait pour lui. En 2020, Maxime quitte son travail en ne pensant qu’à une seul chose : faire dans sa vie quelque chose de « concret ». Peu de temps après, il prend la décision de se consacrer entièrement à sa chaîne Youtube. Depuis, cet influenceur de 27 ans partage avec engouement des tutos, DIY (do it yourself), astuces et anecdotes. Un univers bien à lui qu’il transmet à ses 129 000 abonnés.

D'informaticien à « star » du bâtiment

Mais être youtubeur n’est pas de tout repos. Car le travail de réalisation et de montage de vidéos demande du temps, qui vient s'ajouter à celui des chantiers. Pour Maxime, s’attirer de nouveaux clients - même si la lumière donnée par les réseaux sociaux peut y participer - n’est pas sa première motivation. Lui, ce qui l'anime, c’est de « partager la passion de son métier ».

« Avoir des matériaux et les transformer pour obtenir un résultat simplement à l’aide de mes mains et a la sueur de mon front, c’est tellement gratifiant ! J’encourage tous les jeunes de s’y atteler, au moins une fois », détaille Maxime. L'une de ses principales motivations : partager son savoir-faire aux jeunes qui ont tout abandonné et qui, comme lui, peuvent réussir à tout re-construire. N’ayant suivi aucune formation dans le bâtiment, Maxime a tout appris en autodidacte, en essayant, en s’exerçant plusieurs fois, et en regardant des vidéos sur Youtube. « On peut très bien réussir dans le bâtiment sans avoir suivi de formation, à part sur certains métiers très techniques, comme charpentiers, couvreurs ou maçons. Sur la plus grosse partie on est tous capables de le faire soi-même. Lancez-vous ! », conseille-t-il.

Apprentis, artisans, ou simplement passionnés... sur ses vidéos Maxime touche tous les publics. En tant qu’ « amateur », Maxime n’a pas « honte » et sent totalement légitime de faire ce qu’il fait. « J’ai tendance a vulgariser mon travail, pour toucher un public plus large. Je prends le temps de faire des vidéos explicatives, qui développent toutes les étapes que je rencontre dans la vie de chantier. Ni plus ni moins », précise t-il.

Sur sa chaîne, Maxime a notamment filmé toutes les étapes de la rénovation de son appartement. Un projet dont il est très fier et qui lui a ouvert les portes d’un second gros projet : la rénovation entière d’une bâtisse abandonnée en Alsace. Grâce à sa notoriété, Maxime peut désormais compter sur des partenariats avec des grandes marques du secteur du BTP pour financer ses projets. Un grand pas dans l’influence qui lui permet notamment de pouvoir recruter quelqu’un à temps plein.

Fidèle à sa passion et à ses abonnés, MisterWalt désire fédérer encore plus sa communauté en lançant sa propre marque de vêtements destinés aux professionnels du bâtiment. Un projet de plus à son actif, qui fait de Maxime un véritable « influenceur » du bâtiment.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : ©MisterWalt