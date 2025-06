Travaux de Rénovation : découvrez les PV de réception Pro’RENO

Découvrez les Fiches de Réception Pro’RENO

Leur vocation ? Accompagner les professionnels et leurs clients dans cette étape clé d’un projet de rénovation. Elles permettent à chaque professionnel de pointer avec son client des points importants sur les travaux réalisés. Construit comme un outil de dialogue, leur objectif est de consolider la relation de confiance entre les professionnels et leurs clients. Pédagogiques, elles rappellent également les enjeux de la formalisation d’un procès-verbal de réception et, explicitent les différentes garanties légales qui débutent à la date de réception des travaux.

Au total, ce sont 28 fiches pratiques de réception de travaux disponibles en téléchargement !

Pro’RÉNO : Une plateforme conçue par et pour les professionnels du bâtiment

Cette nouvelle plateforme de ressources www.proreno.fr offre un accès simplifié à plus de 900 outils, incluant des règles de l’art.

Doté d’un moteur de recherche optimisé, Pro’RENO permet d’identifier rapidement la ressource adaptée à son besoin selon son profil métier. Pro’RENO accompagne les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes sur les chantiers de rénovation.

Ce service a été élaboré collectivement dans le cadre du programme PROFEEL en lien étroit avec les Pouvoirs Publics et seize organisations professionnelles du bâtiment, sous le pilotage de l’Agence Qualité Construction (AQC).

