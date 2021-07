Eqiom lance Digibéton, une application pour simplifier la gestion de chantiers

Eqiom, acteur majeur des matériaux de construction, lance son application mobile : Digibéton. Destinée aux chefs de chantiers et aux utilisateurs de bétons, elle promet notamment de simplifier la gestion quotidienne sur le terrain et d'optimiser le résultat opérationnel de ses utilisateurs. Explications.

Le spécialiste des matériaux de construction Eqiom renforce sa stratégie digitale en lançant sa nouvelle application mobile "Digibéton". Téléchargeable par les clients d’Eqiom sur Android et Apple, cette dernière vient compléter l'interface web déjà existante. « Quelques clics suffisent pour s’authentifier et naviguer sur les différentes fonctionnalités. Chacun peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier tout en optimisant ses relations avec les équipes d’Eqiom Bétons », explique l'entreprise.

De nombreuses fonctionnalités

Destinée aux chefs de chantiers et aux utilisateurs de bétons, la nouvelle application offre une ergonomie optimale sur tous les écrans, smartphones et tablettes, facilitant son utilisation sur le terrain. Digibéton intègre de nombreuses fonctionnalités, synchronisées depuis l’interface web, telles que la géolocalisation des camions et les notifications en temps réel. Elle propose également le partage des documents directement à un collaborateur, la visualisation globale des chantiers en cours, des conseils techniques sur l’utilisation… une multitude de possibilités qui facilitent la communication entre utilisateurs.

Véritable outil de performance pour le monde du béton prêt à l’emploi, l’application est disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi plusieurs services en ligne en lien avec le quotidien de la gestion des chantiers. Ainsi, les utilisateurs peuvent dorénavant commander du béton en 2 clics et ce, directement depuis le chantier, suivre les livraisons en temps réel, et accéder au partage des documents dématérialisés.

« Digibéton est un élément fort de la transformation digitale entamée par Eqiom. Il symbolise la volonté de simplifier la vie de nos clients, en étant à l'écoute de leurs besoins et en créant de la valeur partagée », conclut Sébastien Yafil, Directeur de la transformation digitale et des solutions constructives Eqiom.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Eqiom