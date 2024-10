William de Lumley nommé directeur Keystone et économie circulaire de Colas

William de Lumley est nommé directeur Keystone (activité matériaux) et économie circulaire de Colas. Rattaché au directeur général Pierre Vanstoflegatte, le nouvel homme fort rejoint ainsi le comité de direction générale.

L’entreprise Colas a comme nouveau directeur Keystone et économie circulaire William de Lumley. En tant que directeur Keystone, ce dernier aura pour mission de poursuivre la stratégie visant à positionner Colas comme un acteur majeur de la vente et de la production de granulats naturels et recyclés dans des zones de développement ciblées.

Pour ce qui est de son poste de directeur économie circulaire, qui regroupe notamment la réhabilitation des sites et l’enfouissement des déchets, le recyclage des matériaux, la dépollution des sols et la démolition, M. de Lumley s’attachera à développer une stratégie ambitieuse et pragmatique, en capitalisant sur les expertises existantes chez Colas pour conquérir des marchés similaires dans de nouvelles zones géographiques.

10 années d’expériences multiculturelles

Avant d’arriver au sein de l’entreprise Colas, William de Lumley débute sa carrière en 1998 chez Lafarge Granulats, où il occupe successivement les postes de responsable de projet, puis de responsable d’exploitation.

En 2007, M. de Lumley poursuit sa carrière à l’international, dans un premier temps en Inde, où il crée la nouvelle activité Granulats et Bétons, puis en Egypte jusqu’en 2012 comme directeur des carrières, et enfin aux Philippines jusqu’en 2017, où il impulse une croissance soutenue dans le granulats, le béton et les matériaux de spécialité, et accompagne l’intégration des entités Lafarge et Holcim.

Après 10 années d’expériences multiculturelles, il revient en France en 2017 pour prendre la tête de l’activité Bétons Prêts à l’Emploi en Côte d’Azur, puis rejoint en 2010 la région Île-de-France, où il occupe jusqu’en 2023 le poste de directeur de l’agence granulats Seine Aval.

« Je suis fier de rejoindre Colas, et c’est avec enthousiasme que je m’engage à poursuivre le développement de l’activité matériaux, en respectant la biodiversité et en ancrant nos actions de manière durable dans les territoires », déclare William de Lumley.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Colas