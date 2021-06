Trackunit publie un rapport sur le partage des données dans la construction

Trackunit, acteur des solutions IoT et de gestion des données machines dans le secteur de la construction, publie une étude sur le partage des données dans le BTP. L’objectif ? Minimiser les temps d’immobilisation de chantiers et maximiser les gains de productivité. Explications.

Trackunit a publié ce lundi 28 juin une étude intitulée Blueprint, sur le partage de données dans l’industrie de la construction, en étroite collaboration avec le comité Eliminate Downtime. Ensemble, ils ont étudié les points faibles, les points forts et les cas d’utilisation. Cette étude explore comment le partage de données peut maximiser les gains de productivité dans le secteur et éliminer les temps d’immobilisation, notamment des chantiers.

Blueprint rassemble des idées et des concepts pour créer une nouvelle dynamique autour des données partagées et ainsi encourager la création de nouveaux produits et services innovants. Le rapport souligne que le secteur de la construction est à un point charnière dans l’ère de la numérisation, et que « la pandémie mondiale a favorisé une hausse soudaine de l'adoption des nouvelles technologies de partage, ce qui a accéléré la transformation digitale ».

Utiliser les données en tant que ressource partagée

Trackunit a donc décidé, à travers cette étude, d'illustrer les liens étroits entre les différents membres de l'écosystème du secteur de la construction mais s’est également demandé « comment la collaboration peut être réalisée grâce à des points de contact clés pour réduire les frictions et augmenter les gains dans les relations commerciales ». Ainsi, le rapport comprend trois parties dont une introduction au partage de données dans la construction, le cadre des éléments de réussite, et pour terminer, un chapitre sur les approches concrètes permettant aux entreprises de faire progresser le partage de données.

De plus, il rassemble des cas d'utilisation et des propositions de valeur, co-créés par les leaders du secteur. « Les résultats sont compilés à partir de plusieurs hackathons et de recherches approfondies sur le terrain au cours des derniers mois », précise Trackunit. En donnant des conseils concrets sur la façon d'améliorer la sécurité des sites, la santé du parc de matériels, ou les processus internes pour réduire les déchets, Blueprint incite les entreprises du secteur à utiliser les données en tant que ressource partagée. « Ces systèmes de données collaboratifs sont des tremplins pour l'innovation, l'investissement et la croissance », ajoute le rapport.

Soeren Brogaard, CEO, Trackunit, conclut : « Le Blueprint est notre contribution pour aider les entreprises et les organisations de notre secteur à trouver un langage commun pour parler du partage de données et explorer les opportunités de partenariats et d'impact commercial dans un environnement de marché de plus en plus numérisé ».

Pour télécharger gratuitement le rapport en français, cliquez ici.

Marie Gérald