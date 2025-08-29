Quelles sont les nouvelles obligations en matière de formation sécurité pour les artisans ?

En 2025, de nouvelles formations sécurité deviennent obligatoires pour les artisans afin de prévenir les risques sur les chantiers du BTP.

En 2025, la réglementation en matière de sécurité sur les chantiers évolue, imposant de nouvelles obligations de formation aux artisans. Face aux risques professionnels et aux exigences accrues en matière de prévention, les travailleurs du bâtiment doivent se former régulièrement pour assurer leur sécurité et celle de leurs équipes.

Quelles sont ces nouvelles obligations ? Qui est concerné ? Quels sont les changements à prévoir pour les artisans en 2025 ? Voici un tour d’horizon des formations sécurité désormais incontournables.

1. Pourquoi renforcer la formation sécurité des artisans ?

Le secteur du bâtiment est l’un des plus accidentogènes, avec des risques élevés liés aux chutes, manipulations d’outils dangereux, expositions aux produits toxiques ou encore aux engins de chantier.

Objectifs des nouvelles obligations de formation : Réduire les accidents du travail et améliorer la sécurité sur les chantiers. Assurer la conformité aux nouvelles réglementations européennes et françaises. Mieux prévenir les risques professionnels (chutes, incendies, risques chimiques). Responsabiliser les employeurs et indépendants face aux obligations de sécurité.

:

À savoir : En 2025, de nouvelles formations deviennent obligatoires ou fortement recommandées pour les artisans du bâtiment et les travailleurs indépendants.

2. Quelles sont les nouvelles formations sécurité obligatoires en 2025 ?

➜ 1. Formation obligatoire au travail en hauteur

Pourquoi cette formation ? Les chutes de hauteur restent la première cause d’accidents graves et mortels dans le BTP. La réglementation impose désormais une formation obligatoire pour toute personne travaillant en hauteur.

Contenu de la formation : Connaissance des risques de chute et des bonnes pratiques. Utilisation correcte des équipements de protection individuelle (EPI) (harnais, longes, ancrages). Montage et vérification des échafaudages et plateformes élévatrices.

Durée et validité : 1 à 2 jours de formation avec recyclage tous les 3 ans.



Nouveauté 2025 : Introduction de simulateurs en réalité virtuelle pour mieux former les artisans aux situations dangereuses en hauteur.

➜ 2. Formation aux risques chimiques et amiante

Pourquoi cette formation ? L’exposition aux produits chimiques (peintures, solvants, colles, poussières de silice) et à l’amiante représente un risque majeur dans le bâtiment.

Nouveautés 2025 : Formation obligatoire sur les risques liés à l’inhalation de poussières fines (béton, plâtre, bois). Renforcement de la formation amiante sous-section 4 pour les artisans intervenant en rénovation.

Durée et validité : 1 à 3 jours selon les modules, à renouveler tous les 5 ans.

:

Tendance 2025 : Formation à la gestion des déchets toxiques et au port d’EPI connectés détectant les substances dangereuses.

➜ 3. Formation à l’utilisation des engins de chantier (CACES R482, R486)

Pourquoi cette formation ? Les artisans utilisant des engins de levage, mini-pelles, nacelles ou chariots élévateurs doivent désormais obtenir un CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité).

Engins concernés : Mini-pelles, chargeuses, bulldozers (CACES R482). Nacelles élévatrices et plateformes mobiles (CACES R486).

Durée et validité : Formation de 2 à 5 jours selon l’engin utilisé, valable 10 ans .



Nouveauté 2025 : Généralisation des simulateurs de conduite pour former les artisans en toute sécurité avant la pratique sur chantier.

➜ 4. Formation aux gestes de premiers secours (SST - Sauveteur Secouriste du Travail)

Pourquoi cette formation ? En cas d’accident sur un chantier, chaque artisan doit savoir réagir rapidement pour porter secours à une victime.

Contenu de la formation : Identification des situations d’urgence. Pratique des gestes de premiers secours (massages cardiaques, position latérale de sécurité, gestion des hémorragies). Utilisation d’un défibrillateur automatique.

Durée et validité :

Formation de 2 jours, recyclage obligatoire tous les 2 ans.

Bon à savoir : En 2025, la formation SST devient fortement recommandée pour tous les artisans indépendants et obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés.

3. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des nouvelles obligations ?

Un artisan qui ne respecte pas ses obligations de formation s’expose à plusieurs sanctions : Refus d’accès aux chantiers : De nombreux maîtres d’ouvrage exigent une attestation de formation avant d’autoriser l’intervention. Amendes et poursuites en cas d’accident : L’absence de formation peut engager la responsabilité pénale de l’artisan ou de l’employeur. Suspension du chantier par l’Inspection du Travail en cas de non-respect des règles de sécurité.

s’expose à plusieurs sanctions :

Important : La CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) peut refuser la prise en charge d’un accident du travail si l’artisan n’a pas suivi les formations obligatoires.

4. Tableau récapitulatif des formations obligatoires en 2025

Formation Objectif Durée Validité Travail en hauteur Prévenir les chutes 1-2 jours 3 ans Risques chimiques & amiante Limiter l’exposition aux substances toxiques 1-3 jours 5 ans CACES engins de chantier Conduire en sécurité mini-pelles, nacelles, etc. 2-5 jours 10 ans SST - Premiers secours Réagir en cas d’accident sur un chantier 2 jours 2 ans

5. Comment se former et financer ces formations ?

Organismes de formation agréés INRS, OPPBTP, CNFCE, CFA du bâtiment. Centres spécialisés en prévention des risques professionnels.

Aides et financements disponibles OPCO Constructys prend en charge les formations pour les artisans et entreprises du BTP. FNE-Formation pour les artisans souhaitant se perfectionner en prévention des risques. CPF (Compte Personnel de Formation) pour financer tout ou partie des formations obligatoires.



Conseil : Vérifiez les prises en charge disponibles avant de vous inscrire pour réduire le coût de votre formation.



Que retenir des nouvelles obligations de formation sécurité ?

En 2025, la sécurité sur les chantiers est renforcée avec l’introduction de nouvelles formations obligatoires. Les artisans doivent désormais anticiper ces évolutions pour continuer à exercer en toute conformité.

Formation obligatoire au travail en hauteur et risques chimiques.

Obligation d’un CACES pour la conduite d’engins de chantier.

Formation aux gestes de premiers secours (SST) fortement recommandée.

Sanctions en cas de non-respect des formations obligatoires.

La mise à jour des compétences est un investissement essentiel pour garantir des chantiers sécurisés et éviter les accidents.



→ Découvrez tous nos articles liés à la sécurité et prévention sur les chantiers dans notre dossier spécial

Par Camille DECAMBU

