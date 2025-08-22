À un an de l’extinction du réseau 2G en France, plus de 230 000 ascenseurs sont encore équipés d’un système de téléalarme obsolète. La Fédération des ascenseurs appelle les copropriétés et bailleurs sociaux à anticiper d’urgence le remplacement pour éviter la mise à l’arrêt des appareils et garantir la sécurité des usagers.

Le compte à rebours est lancé pour les copropriétés et bailleurs sociaux. La Fédération des ascenseurs appelle les acteurs concernés à anticiper rapidement le remplacement des systèmes de téléalarme encore connectés au réseau 2G, dont l’extinction est prévue en France entre septembre et décembre 2026.

Invité ce mardi sur RMC, Alain Meslier, président de la fédération qui représente près de 180 entreprises, a rappelé que cette échéance aura des conséquences immédiates pour les passagers bloqués en cabine : « Il ne se passera plus rien lorsque quelqu’un appuiera sur le bouton, la connexion aura été coupée ».

Un parc encore largement concerné

Selon les estimations de la fédération, plus de 230 000 ascenseurs – sur les quelque 650 000 appareils présents en France – seraient encore équipés d’un système de téléalarme fonctionnant exclusivement sur la 2G. Un chiffre particulièrement préoccupant quand on sait que 60 % du parc dessert des bâtiments d’habitation.

Face à cette situation, Alain Meslier exhorte les copropriétés et bailleurs sociaux à agir sans tarder : « Dépêchez-vous de prendre les décisions rapidement pour qu’on puisse planifier les interventions », insiste-t-il, rappelant que le délai d’un an restant est « très, très, très, très contraint ».

Un risque d’engorgement chez les ascensoristes

Le secteur, qui compte entre 17 000 et 20 000 techniciens de maintenance, risque en effet d’être saturé par l’afflux de demandes dans les prochains mois, en plus des interventions habituelles. « Cet effet bulle en quelques mois va être très compliqué à absorber et à gérer », prévient le président de la fédération.

Côté coût, le remplacement d’un système de téléalarme représente quelques centaines d’euros par appareil – un investissement relativement limité au regard des enjeux de sécurité pour les usagers.

Un report éventuel de la coupure évoqué

Si le calendrier actuel ne permet pas de finaliser l’ensemble des remplacements, Alain Meslier estime qu’un report de l’extinction de la 2G « pourrait être pertinent ». Il rappelle par ailleurs que le délai de quatre ans entre l’annonce en 2022 et la coupure est bien plus court que dans les autres pays européens, où les échéances s’étalent sur sept ans.

À noter que, conformément à la réglementation, les ascenseurs dépourvus de système de téléalarme opérationnel devront théoriquement être mis à l’arrêt. Un risque que ne souhaitent évidemment pas prendre les exploitants.

La problématique ne concerne pas uniquement les ascenseurs : les systèmes de téléalarme résidentiels, la téléassistance pour les personnes âgées et plus largement certains équipements domotiques sont également impactés par l’extinction des réseaux 2G en 2026, avant celle de la 3G d’ici 2029.

Côté opérateurs, Orange a prévu une extinction progressive du réseau 2G à partir de certains départements, pour aboutir à un arrêt définitif en septembre 2026. SFR et Bouygues Telecom ont également programmé la fin de leur réseau 2G pour la même période.

Par Jérémy Leduc