À la demande de la ministre du Logement, Philippe Van de Maele est chargé de préparer l’après-NPNRU. L'objectif : proposer un nouveau modèle de rénovation urbaine intégrant financement pérenne, nouveaux territoires et gouvernance de proximité.

Depuis son lancement, le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) a permis d’engager plus de 45,9 milliards d’euros dans 448 quartiers, touchant près de 3 millions d’habitants.

Plus de 15 000 opérations ont été contractualisées avec l’ANRU, permettant de rénover 146 000 logements et d’en construire 176 000, dont la moitié en logement social.

À ce jour, 85 % des opérations sont en cours de réalisation et un quart d’entre elles ont déjà été livrées.

Poser les bases d’un nouveau modèle de rénovation urbaine

Face à ce chantier d’ampleur, la ministre a récemment annoncé la prolongation des engagements jusqu’en 2027, avec une poursuite possible des chantiers jusqu’en 2032, nécessitant une évolution législative.

Pour anticiper la suite de cette politique, Valérie Létard confie à Philippe Van de Maele, ancien directeur général de l’ANRU et actuel directeur du Conservatoire du Littoral, une mission stratégique. Il devra remettre un rapport d’ici fin 2025, avec pour objectif de poser les bases d’un nouveau modèle de rénovation urbaine, plus adapté aux défis actuels.

Sa réflexion portera notamment sur la définition de financements durables, la priorisation de nouveaux territoires encore exclus des programmes actuels, et la mise en place d’une gouvernance plus souple et plus proche du terrain. Ces orientations devront également intégrer les enjeux du changement climatique, de la mixité sociale, du vieillissement de la population et de l’insertion professionnelle.

Cette mission s’appuiera sur les constats du rapport « Ensemble, refaire ville » remis au gouvernement en février 2025.

« La rénovation urbaine incarne la promesse républicaine d’un cadre de vie digne pour tous. J’ai toute confiance en Philippe Van de Maele pour ouvrir une nouvelle étape ambitieuse », a déclaré la ministre du Logement.

Par Marie Gérald