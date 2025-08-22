Logements neufs : réservations en baisse mais mises en vente en hausse au T2
Les réservations de logements neufs par des particuliers ont de nouveau baissé au deuxième trimestre 2025, selon les derniers chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire.
Une nouvelle baisse des réservations…
Entre avril et juin, 15 726 logements neufs ont été réservés, soit -8,7 % sur un an et -2,3 % par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de baisse, alors que les réservations avaient progressé d’un trimestre sur l’autre en 2024 jusqu’à l’automne.
Dans le détail, les appartements sont les plus concernés par cette baisse, avec -2,5 %, (pour un total de 14 821 réservations) alors que les maisons individuelles s’en sortent mieux, avec +1,1 % (pour 905 réservations).
… mais un rebond des mises en vente
Parallèlement, les mises en vente de logements neufs par des promoteurs, elles, ont bondi de 19 % sur un an.
Entre avril et juin, 18 395 logements ont été mis en vente, soit une hausse de 4,5 % par rapport au trimestre précédent, et ce pour le troisième trimestre consécutif.
Là encore, les maisons tirent leur épingle du jeu, avec +11,2 % (pour un total de 940 maisons mises en vente), contre +4,1 % pour les appartements (pour 17 455 appartements). Une tendance qui s’est inversée par rapport au trimestre précédent.
Pour rappel, depuis le 1er avril, le prêt à taux zéro (PTZ) a été élargi à l’ensemble du territoire et aux maisons individuelles.
Au deuxième trimestre, les ventes en bloc aux bailleurs sociaux ou investisseurs institutionnels ont également baissé de 6,5 % par rapport au trimestre précédent, et même de -25,6 sur un an !
Bilan, le stock de logements neufs disponibles à la vente est de 121 270. Il augmente de 1,2 %, bien qu’il s’inscrive en baisse de 4,7 % sur un an.
Même tendance pour les annulations de réservations, qui augmentent de 3,6 % sur le trimestre, mais chutent de 13,9 % sur un an.
Par Claire Lemonnier
