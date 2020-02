Le free-cooling est une alternative économique aux exigences de la RT 2012 et s’inscrit parfaitement dans une démarche HQE. Dans le même temps le désenfumage est une obligation réglementaire. Réussir à tout allier en un seul et unique investissement, c’est le défi relevé par AIRSUN avec sa gamme complète de châssis de désenfumage et ventilation naturelle. Les caractéristiques thermiques et acoustiques sont également très performantes avec une gamme complète qui va jusqu’au triple vitrage.