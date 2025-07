Weber présente une nouvelle brochure dédiée à la rénovation des bâtis anciens et contemporains

Le savoir-faire des enduits au service de la préservation du patrimoine et de l'innovation

Structurée autour d’une approche à la fois patrimoniale et technique, cette brochure explore un large éventail de solutions adaptées aux spécificités du bâti ancien comme aux exigences des constructions modernes. Elle s’appuie sur des décennies d’expertise, illustrées par les enduits historiques Georges Weber, et s’ouvre à des alternatives actuelles comme la gamme Tradical®, ainsi que des matériaux biosourcés, notamment le béton de chanvre.

La chaux aérienne y occupe une place centrale, pour ses propriétés naturelles, sa compatibilité avec les supports anciens, sa capacité à laisser respirer les parois et ses qualités esthétiques. À travers une approche rigoureuse, l’ouvrage détaille les différents systèmes d’enduits et de finitions – traditionnels ou innovants – en apportant des indications précises sur les types de supports, les conditions de mise en oeuvre et les pathologies à traiter. Il intègre de nombreux conseils pratiques et tableaux techniques synthétiques, classés par nature de support ou problématique rencontrée, faisant de ce guide un véritable outil d’aide au choix d’une solution et à la décision pour les professionnels.

De la réparation des pierres de taille à la restauration des maçonneries (au plâtre, à partir de liants à la chaux ou encore avec du chanvre), en passant par les badigeons décoratifs et les enduits minéraux pour façades contemporaines, chaque solution est replacée dans son contexte d’usage, avec des précisions sur les performances attendues, les compatibilités et les applications recommandées. Un nuancier de 72 couleurs ainsi qu’une large variété d’aspects de surface (gratté, lissé, ferré, épongé, brossé, taloché, etc.) illustrent la richesse des choix esthétiques possibles.

Un volet est en outre consacré à la rénovation énergétique des façades (ITE), avec un focus sur des isolants biosourcés tels que webertherm natura liège et webertherm fibre de bois.

Cette publication s’inscrit pleinement dans les engagements de Weber en faveur d’une construction et d’une rénovation plus durables, conciliant préservation du patrimoine bâti, amélioration des performances énergétiques, confort de l’habitat et réponse aux enjeux environnementaux.

