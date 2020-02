ECOSE®Technology



Knauf Insulation est le seul industriel à produire une laine minérale de verre avec le liant ECOSE® Technology, qui est sans formaldéhyde, ni phénol, ni acrylique. Elle est la 1ère laine minérale de verre à recevoir le certificat GOLD pour le confort de qualité de l'air intérieur par Eurofins.

La laine minérale de verre ECOSE®Technology



La nouvelle génération de laines minérales fabriquées avec ECOSE®Technology bénéficie d'avantages exceptionnels.

Respectueuse de l'environnement grâce à son liant à base végétale, sans formaldéhyde, ni phénol, ni acrylique et sans ajout de colorants et/ou pigments. Elle est composée d'une haute teneur en verre recyclé. Son emballage est recyclable.

Plus performante, la laine minérale de verre répond aux nouvelles exigences en isolation thermique et acoustique. Elle est incombustible et certifiée ACERMI.

Naturellement brune, cette laine douce et agréable au toucher est aussi facile à poser et à découper. Sans odeur, elle est également peu génératrice de poussière.





Knauf Insulation est l'un des noms les plus respectés dans le secteur de l'isolation à l'échelle mondiale. Ses 5 000 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 30 sites de production : laine minérale de verre, laine minérale de roche, laine de bois, polystyrène extrudé, polystyrène expansé et polyéthylène extrudé. Knauf Insulation est la filiale isolation du groupe familial allemand Knauf.

Avec ECOSE® Technology, les isolants en laine minérale de verre de Knauf Insulation ont su faire la différence et se faire apprécier par les professionnels et par les usagers des bâtiments, en raison de toutes leurs qualités.





