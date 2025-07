Cuves Pack’Eau : stockage, rétention et valorisation, l’eau de pluie efficacement

A – Cuve de stockage Pack’eau plate.

B – Kit de filtration maison et lave-linge KITFLL.

C – Gestionnaire d’eau de pluie Pack’eau Box KBOXK.

D – Kit de filtration maison KITFM.

E – Kit de filtration jardin KITFJ.

Des solutions techniques et durables pour valoriser l’eau de pluie

Sebico conçoit et fabrique, en France, des solutions complètes pour la gestion durable de l’eau de pluie. Reconnue pour son expertise technique et la qualité de ses produits, l’entreprise s’inscrit dans une démarche d’innovation responsable, intégrant matériaux recyclés et recyclables, fabrication locale et performance environnementale.

Parmi ses produits phares et nouveauté 2025, la cuve Pack’Eau plate illustre pleinement cet engagement : récompensée à deux reprises pour son caractère innovant et écoresponsable, elle a reçu le Trophée de la rénovation énergétique attribué par l’enseigne Gedicoop ainsi que le Trophée Sageret, attribué par des professionnels du BTP. Cette reconnaissance confirme la fiabilité et la pertinence des solutions Pack’Eau face aux enjeux actuels de gestion de l’eau.

Des cuves en béton ou polyéthylène, recyclé et recyclable pour le stockage et la régulation

La gamme Pack’Eau couvre tous les besoins en stockage, régulation ou double usage (stockage/régulation) de l’eau de pluie, avec des cuves disponibles de 3 à 36 m³. Fabriquées en béton ou en polyéthylène recyclé et recyclable, elles s’adressent aux particuliers, professionnels et collectivités en quête de solutions fiables, techniques et responsables.



Parmi ces solutions, la cuve Pack’Eau plate incarne l’innovation durable : conçue pour faciliter la pose et optimiser l’enfouissement, elle se distingue par sa faible hauteur, sa structure renforcée et sa compatibilité avec les installations en nappe phréatique. Récompensée à deux reprises pour ses qualités techniques et environnementales, elle s’impose comme une référence sur le marché.

Des tunnels de rétention et d’infiltration pour gérer les eaux à la parcelle

Les tunnels de rétention et d’infiltration Pack’Eau permettent de stocker et de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, contribuant ainsi à la recharge des nappes phréatiques et à la limitation des rejets en cas de forte pluie. Grâce à un système de modules légers, faciles à poser, ils collectent les eaux de ruissellement, de gouttière ou de trop-plein de cuve, avec un rejet régulé et calibré.

Tunnel avec bouchon Boîte de collecte / Boîte de bouclage

Le gestionnaire d’eau de pluie Pack’Eau Box : un pilotage automatique et intelligent

Dispositif central de l’installation, la Pack’Eau Box assure une distribution optimisée de l’eau de pluie pour les usages non potables à l’intérieur du logement (chasses d’eau, lave-linge, nettoyage). Entièrement autonome, elle puise en priorité dans la cuve de stockage et bascule automatiquement sur le réseau d’eau potable si celle-ci est vide. Ce système garantit confort, économie et sécurité.

Facile à installer, elle répond aux attentes des utilisateurs exigeants souhaitant allier efficacité, autonomie et respect de la réglementation.

Gestionnaire d'eau de pluie

Des équipements complémentaires pour une solution clé en main

Sebico propose également une gamme complète d’accessoires permettant d’optimiser le fonctionnement des installations :

Filtres pour une eau de pluie de qualité, utilisable pour le jardin ou la maison

pour une eau de pluie de qualité, utilisable pour le jardin ou la maison Kits de filtration spécifiques : jardin, maison, lave-linge

: jardin, maison, lave-linge Systèmes de ventilation type Aspiromatic pour garantir une aération efficace des cuves

Chaque composant est pensé pour s’intégrer facilement dans les installations Pack’Eau, offrant une solution complète, durable et évolutive.

Filtration pour cuve de stockage Pack’eau Aspiromatic modèle 100 pour ventilation de la cuve (3 couleurs) Kit de filtration jardin Kit de filtration maison Kit de filtration lave-linge Précédent Suivant

Pour en savoir plus exit_to_app