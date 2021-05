Le système KETANCHE, composé d’une résine SANS SOLVANT ET SANS ODEUR, est non limité par une DPU. Ce système s’utilise en neuf et en réhabilitation en revêtement de sol à film mince sur supports béton et chapes. Il assure une IMPERMÉABILISATION CONTINUE ET CIRCULABLE des sols de parking, d’ateliers, à usage privatif, public.