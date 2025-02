Parexlanko lance une nouvelle gamme de joints de déco avec la gamme Design

5056 PROLIJOINT DESIGN : joint de carrelage déco, à base ciment, de 2mm à 6mm de large

Conçu dans notre laboratoire à Saint-Quentin Fallavier (69) il est produit dans notre usine à Saint-Amand les Eaux (59).

Polyvalent, le 5056 PROLIJOINT DESIGN (visuel à la une) est conçu pour les murs et les sols, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, pour des travaux en neuf et en rénovation.

Souple, il s’adapte aux supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades…

Permettant une remise en circulation piétonne dès 16h, il dispose de nombreux autres avantages : facilité de mise en œuvre et de nettoyage, faible retrait.

Il est hydrofugé (W) et résistant à l’abrasion (A), mais également à émissions de poussières réduites et il est classé A+ (émissions de COV) afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre de l’utilisateur.

27 couleurs adaptées aux tendances actuelles des carreaux de carrelage sont disponibles en conditionnement de 2,5 kg, 5 kg ou 10 kg selon les teintes.

Les sacs 10 kg sont certifiés FSC et les étuis 2,5 kg et 5 kg sont composés à 95%

de matière recyclée et recyclables.

Disponible à partir de Février 2025 au travers des négoces professionnels.

560 PERFECT COLOR DESIGN : colle et joint de carrelage déco epoxy de 1 mm à 20 mm de large

Le 560 PERFECT COLOR DESIGN est également conçu pour les murs et les sols, en intérieur et en extérieur. Il résiste à de nombreuses sollicitations chimiques, il est donc idéal pour les piscines et pièces exposées à l’eau et aux produits d’entretien.

Il possède également de hautes performances mécaniques et est compatible tous planchers chauffants.

Très facile à appliquer, il ne creuse pas et se nettoie à l’aide d’une simple éponge à l’eau froide, pour un rendu final optimal avec un aspect lisse.

Il permet une remise en circulation piétonne dès 16h et peut être exposé à l’eau entre 3 et 7 jours selon la destination de l’ouvrage.

Enfin, il dispose de faibles émissions de COV (certificat A+ et EC1 Plus).

12 couleurs adaptées aux tendances actuelles des carreaux de carrelage sont disponibles en conditionnement de 2 kg et 5 kg.

Disponible à partir de Mai 2025 au travers des négoces professionnels.

630 SILICONE DESIGN : silicone neutre avec marquage CE Sanitaire, façade & vitrage

Ce mastic silicone neutre décoratif pour murs intérieurs et extérieurs dispose d’une très bonne adhérence sans primaire sur de nombreux supports : béton, mortier, carrelage, verre, céramique, métal, bois, PVC. Non corrosif pour le support, il est sans odeur et présente un niveau faible d’émissions de COV (certificat A+ et EC1 Plus). Ce silicone bénéficie de plus d’une très bonne résistance aux moisissures, le rendant idéal pour une application dans les pièces humides (cuisines, salles de bains,…) Le 630 SILICONE DESIGN est disponible en 12 couleurs tendance en cartouche PCR (plastique recyclé) de 300 ml.

Disponible à partir de Mai 2025 au travers des négoces professionnels.



Pour répondre aux exigences d’esthétisme, ces 3 joints ont 10 teintes communes pour s’accorder harmonieusement.

