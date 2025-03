Fini le temps où le joint de carrelage se contentait d'être fonctionnel ? Avec sa nouvelle gamme Design, Parexlanko apporte une touche esthétique aux finitions et vise des formulations performantes.

Acteur clé du secteur des mortiers industriels, Parexlanko (marque de Sika) dévoile sa nouvelle gamme Design.

Conçue pour allier performance et esthétique, cette gamme de joints décoratifs a pour objectif de répondre aux dernières tendances du marché, via un large choix de couleurs et une formulation optimisée pour tous types de supports.

Trois nouveaux joints

Le 5056 Prolijoint Design est un joint de carrelage à base de ciment, conçu pour les murs et sols en intérieur comme en extérieur. Il s’adapte aux supports déformables tels que les planchers chauffants, le bois ou encore les façades.

Parexlanko veut assurer derrière cette innovation un séchage complet en 16 heures. Hydrofugé et résistant à l’abrasion, il est également classé A+ pour ses faibles émissions de COV. Facile à appliquer et à nettoyer, le joint est disponible en 27 couleurs.

Le 560 Perfect Color Design, quant à lui, est à fois une colle et joint époxy, spécialement formulé pour les environnements exposés à l’eau et aux produits d’entretien, tels que les piscines ou les pièces humides. Disponible en 12 couleurs, la solution est proposée en pots de 2 kg et de 5 kg.

Le 630 Silicone Design complète cette gamme. Ce mastic silicone neutre décoratif, sans odeur et non corrosif, vante une adhérence optimale sur de nombreux supports, tels que le béton, le carrelage, le verre, le métal, le bois ou le PVC. Conçu pour les murs intérieurs et extérieurs, il résiste aux moisissures, adapté aux cuisines et salles de bains, par exemple.

Le 5056 Prolijoint Design sera disponible à partir de février 2025, tandis que le 560 Perfect Color Design et le 630 630 Silicone Design seront commercialisés dès avril 2025 auprès des négoces professionnels.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock