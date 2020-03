ParexGroup, sous la marque Parexlanko, est depuis plus de 30 ans un acteur de premier plan, en France, dans le domaine des mortiers industriels.

Notre offre produits couvre trois grands domaines d’applications dans l’univers de la construction :

- Les mortiers pour la protection et la décoration des façades du bâti neuf et du bâti ancien, et l’Isolation Thermique par l’Extérieur

- Les mortiers pour la pose du carrelage et la préparation des supports

- Les mortiers spéciaux pour la protection, la réparation et l’entretien des ouvrages en béton.