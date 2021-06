Le leader en technologie ABB lance ses premiers analyseurs de réseau équipés de Bluetooth, qui garantissent une mesure électrique précise et une surveillance de la puissance de tous les actifs énergétiques. Le nouveau M4M renforce la transformation numérique des bâtiments en tirant partie de l’évolutivité des solutions ABB de gestion de l’énergie et des actifs.

Les clients cherchent à augmenter la productivité et à réduire la consommation d’énergie, et ABB a développé sa nouvelle gamme M4M d'analyseurs de réseau entièrement connectés permettant une analyse complète de la qualité de l’électricité et une surveillance exacte de l’énergie.



Conçus pour l’utilisateur final, les analyseurs de réseau M4M récupèrent les informations pour les systèmes de distribution d’énergie et les connectent au système de contrôle de distribution électrique de ABB Ability™, une plateforme basée sur le cloud donnant aux utilisateurs un accès immédiat aux données pratiques de consommation énergétique et des tendances de génération d’énergie sur site.



Oliver Iltisberger, Directeur général de la division Smart Buildings d'ABB: « ABB a toujours été à la pointe du développement de solutions évolutives basées sur le cloud offrant aux clients une dimension complètement nouvelle dans la gestion des actifs et de l’énergie. Avec ses fonctionnalités prêtes pour le cloud et l’accès intuitif aux données, les nouveaux M4M enrichissent et complètent nos solutions numériques de surveillance de l’énergie, conçues pour améliorer les performances et réduire l’impact sur l’environnement. »



Les utilisateurs peuvent réduire les temps d’installation et de mise en service de jusqu’à 40 pourcents grâce à l’interface intuitive facilitant la configuration des appareils et permettant la visualisation rapide des données. Les terminaux amovibles et l’application pour mobiles contribuent aussi à accélérer la mise en service.



Par ailleurs, les M4M fournissent un éventail complet d’informations pour les évaluations du rendement énergétique, avec entre autres les paramètres électriques de base, les KPI de qualité énergétique avancés, le tout présenté sous forme de courbes ou de graphiques permettant d’améliorer l’efficacité de l’installation et de résoudre sans délai les problèmes de qualité énergétique.



La gamme est divisée en deux versions: M4M 20 et M4M 30 avec écran tactile. Les deux versions sont équipées des options de protocole de communication complets, la version compatible avec les enroulements de Rogowski permettant une intégration dans toutes les installations, nouvelles ou existantes, en réduisant les temps de câblage de jusqu’à 70 pourcents.

Applications



Pour les bâtiments commerciaux, l’intégration dans le portefeuille évolutif des solutions numériques de gestion des actifs et de l’énergie d’ABB assure l’utilisation efficace et rationnelle des informations en temps réel de consommation énergétique et de surveillance du courant pour prévenir les droits et pénalités de services publics.



Dans les bâtiments industriels, les M4M fournissent une surveillance et un contrôle faciles du réseau électrique pour prévenir les pannes coûteuses, les dommages aux équipements et l’interruption d’opérations critiques. Les alertes personnalisées améliorent la réactivité aux événements potentiels touchant le système électrique, pour une meilleure exploitation et une maintenance plus rapide.



Idéaux aussi pour les centres de données, les analyseurs de réseau M4M créent une chaîne énergétique robuste et une surveillance de la qualité de l'énergie, prévenant ainsi l’endommagement des équipements, les mises hors circuit ou les surcharges responsables de périodes d’immobilisation coûteuses.



Les analyseurs de réseau M4M peuvent aussi être intégrés dans ABB Ability, l’offre numérique, unifiée, suprasectorielle de la société, qui fournit une connectivité Internet permettant aux opérateurs d’exécuter plusieurs tâches, entre autres la télésurveillance et la configuration des actifs énergétiques.



« Les innovations de ce type écrivent l’avenir du contrôle et de l’utilisation de l’énergie, permettant aux clients de bénéficier de la connectivité. Donner accès aux données puissantes de gestion des actifs et de l’énergie peut réduire l’impact sur l’environnement et améliorer les performances, ce qui représente un pas en avant positif vers un monde plus vert » ajoute Oliver Iltisberger.