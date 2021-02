ABB est présent en France depuis 1979 et emploie 2 000 hommes et femmes au sein d'une vingtaine de sites répartis dans toute la France et travaille avec un réseau de sous-traitants de proximité important.

Leader mondial dans les technologies de l'énergie et de l'automation, nos activités se partagent en 5 : Produits Energie, Systèmes Energie, Produits Automation, Process Automation, Robotique

ABB France propose une offre transversale et complète aux industriels et aux utilités. Ces marchés sont accompagnés d'une serie de références clients en France, en Europe et dans le reste du monde.

Développement durable

ABB est engagé dans le développement durable ; nous le considérons comme une partie intégrante de nos activités



Technologie

Elle joue un rôle majeur chez ABB. Nos activités, qui se répartissent dans le monde entier, ont pour objectif de développer des technologies de pointe qui permettent à nos clients d'être plus compétitifs tout en réduisant leur impact sur l'environnement

Le savoir-faire ABB :