Ce nouvel outil vient renforcer la stratégie de digitalisation de l’entreprise. Donner des informations sur la vie de la société, est un plus dans le métier ! Au travers de ce blog, Accès Industrie développe plusieurs axes : la sécurité, les machines, les métiers, la vie de l’entreprise. Ainsi, les visiteurs pourront y retrouver : des nouveautés produits, des conseils sur le métier, les évènements et leurs coulisses, des expériences partagées, les engagements d’Accès Industrie. Tout ceci est illustré de différentes façons : par des articles, des interviews, des vidéos tuto, etc.

Les thématiques abordées Machines

Sans elles nous ne serions rien… Seulement voilà, comment s’y retrouver dans la tonne de références et d’usages multiples auxquels elles peuvent répondre. Sans compter les innovations apportées par les constructeurs… Cette rubrique permet de faire le point sur les différentes familles de machines.



SÉCURITÉ

Personne ne peut négliger la sécurité sur le terrain. Dès qu’il s’agit de travailler avec des machines, des questions de sécurité surgissent ! Comment prévenir les risques de chutes lorsqu’on est utilisateur de nacelle élévatrice ? Evoquer des problématiques « sécurité » qui n’auraient pas été pensées en amont, voilà également l’objectif du blog Accès Industrie !



MÉTIER

Pourquoi ne pas mettre en lumière les hommes et les femmes qui oeuvrent au quotidien dans différents domaines avec nos machines ? Chaque métier mérite d’être vécu au travers de témoignages ou tout simplement en évoquant les particularités liées aux fonctions de chacun.



ENTREPRISE

Nous vous faisons part de l’actualité de notre entreprise lorsque des évènements se déroulent, ou que nous souhaitons partager avec vous une initiative pouvant vous intéresser. Chez Accès Industrie, nous sommes avant tout un groupe d’individus surmotivés, porteurs de nouveaux projets ! Pour en savoir plus exit_to_app