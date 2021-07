Ajoutez de la couleur à vos sols avec Ice Breaker

La collection Ice Breaker se dote de nouveaux coloris pour ajouter une touche de modernité dans vos espaces professionnels. Rouge terracotta, vert mousse, rose blush, jaune moutarde ou encore bleu sarcelle. Ces nouvelles couleurs s’associent aux qualités environnementales avancées de cette collection, conçue pour les espaces de travail de demain.

Tout droit venues du froid, les lignes subtiles et aléatoires d’Ice Breaker, évoquent les craquelures de la glace. Brisures, fissures, craquelures. Le fond gris offre une base neutre et réconfortante, idéal pour les open-spaces. Des neutres chaleureux dans des tons d’avoine et d’écorce. En 2021, de nouveaux accents de couleurs font leur apparition pour permettre aux architectes davantage de créativité et de possibilité designs. Des nuances de beige et rose pâle qui procurent un sentiment de calme et de sérénité. La palette inclut aussi un vert d’eau, un vert mousse, un jaune moutarde et plusieurs déclinaisons de bleus, ainsi que des touches de rose plus vives. Ces couleurs donneront sens et caractère à vos projets d’intérieurs.

En plus d’intégrer de nouvelles couleurs contemporaines, Ice Breaker est désormais fabriquée avec CQuest™Bio, une sous-couche révolutionnaire faite de matériaux recyclés et biosourcés à empreinte carbone négative. Ice Breaker présente également un design aléatoire et une pose non-directionnelle directement inspirée de la nature. Lors de l’installation, cela permet de réduire le taux de chute à 1-2%. Une vraie économie de matériaux en comparaison avec la moquette en rouleau (7-10%) et avec la pose de dalles de moquette traditionnelle (4-5%). Enfin, la fibre d’Ice Breaker est faite de nylon recyclé à 75% pour atténuer encore davantage l’empreinte carbone de cette collection.

Grâce à Ice Breaker, architectes, designers et promoteurs peuvent élaborer une solution unique pour le sol des espaces qu’ils conçoivent, avec un revêtement qui contribuera à réduire l’empreinte carbone tout en assurant un aspect reposant, familier et minimaliste.



Ice Breaker a été conçue pour s’intégrer facilement dans les projets de nos clients et pour s’adapter à leur budget avec un rapport qualité-prix des plus surprenants. Comme tous les produits Interface, ce produit est neutre en carbone sur l’intégralité de son cycle de vie grâce au programme Carbon Neutral Floors™ d’Interface.