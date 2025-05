Novellini dévoile son offre salle de bains pour 2025

Le fabricant italien Novellini présente ses nouvelles collections de parois de douche et de meubles, misant sur la modularité et la personnalisation. Une offre pensée pour répondre aux attentes des particuliers comme des professionnels.

En 2025, la salle de bains poursuit sa métamorphose en havre de bien-être. Le fabricant italien Novellini, acteur majeur des équipements de salle de bains, dévoile une série de nouveautés.

Des parois de douche qui jouent la carte du minimalisme

Parmi les lancements-phares, la nouvelle gamme NH s’inscrit dans la tendance minimaliste. Portes pivotantes sans seuil, profilés fins, verre transparent traité déperlant : tout est pensé pour maximiser la sensation d’espace et l’accessibilité, y compris pour les configurations complexes.

Modulable, la série propose des solutions pour niches, angles ou poses en combinaison avec des parois fixes, le tout dans un éventail de finitions allant du chrome au noir mat. Une offre qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux établissements hôteliers.

Déjà remarquée depuis son lancement en 2024, la collection RIGA s’élargit également avec pas moins de neuf coloris. Côté esthétique, elle s’offre une cure de couleurs avec l’intégration des cinq teintes de la collection Coloratissimi, en finition brossée : or, bronze, inox, chrome noir et or rose.

Des meubles pensés pour le quotidien

Autre nouveauté, la collection de meubles SIDE mise sur une esthétique graphique et fonctionnelle. Disponible en plusieurs largeurs (de 60 à 120 cm), elle se décline en configurations simples ou doubles avec vasques à poser ou intégrées, et comprend de nombreux rangements.

Finitions laquées, surfaces texturées ou effet argile naturelle : les possibilités de personnalisation sont vastes, avec une coordination chromatique possible grâce aux accessoires et aux parois de douche de la marque.

Pour parfaire cette approche, Novellini décline également sa gamme d’accessoires FRAME dans les finitions Coloratissimi. Porte-serviettes, crochets, étagères : chaque élément participe à créer une atmosphère cohérente et raffinée.

Marie Gérald

Photo de Une : Collection RIGA - Novellini