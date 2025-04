L’entreprise TH annonce une levée de fonds de 5,4 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et auprès de deux nouveaux acteurs majeurs ancrés dans les écosystèmes territoriaux : NCI via son fonds NCITY et le groupe Lhotellier. Cette levée de fonds doit permettre à la marque de poursuivre son fort développement industriel.

La construction hors-site d’habitats modulaires bas carbone est en plein essor. Pour alimenter cette dynamique industrielle, l’entreprise TH, spécialiste de la construction hors-site d’habitats modulaires bas carbone, annonce une levée de fonds de 5,4 millions d’euros auprès d'un investisseur historique et de deux nouveaux actionnaires financiers.

L’arrivée de deux nouveaux partenaires locaux bien ancrés dans les territoires

Le groupe TH sollicite donc la Banque des Territoires, NCI via son fonds NCITY et le groupe Lhotellier.

Actionnaire depuis 2023 pour le compte de l’État via le programme Territoires d’innovation, La Banque des Territoires consolide, à travers cette nouvelle opération, son engagement et vise les objectifs de décarbonation et de réindustrialisation des territoires portés par France 2030.

NCI, via son fonds NCITY dédié à la Ville de demain, a structuré l’entrée des nouveaux actionnaires dans ce projet industriel en forte croissance.

Le groupe Lhotellier, acteur global en construction basé en Normandie, dans les Hauts-de-France et en région parisienne, scelle ainsi un partenariat opérationnel avec TH. L’objectif est de combiner le savoir-faire historique de Lhotellier et l’expertise innovante de TH pour proposer aux décideurs régionaux, en collaboration avec l’écosystème de la construction (architectes, bailleurs, promoteurs,…), un nouveau mode de construction industrialisé d’habitats à faible impact carbone. Cette démarche vise à compléter l’offre de la branche bâtiment du groupe Lhotellier et à asseoir son positionnement de constructeur responsable.

Des projets locaux avec des partenaires de proximité

Cette nouvelle approche territoriale de TH avec des ETI locales fortement implantées vient compléter la stratégie industrielle déjà mise en place avec le groupe Bouygues Construction au niveau national sur des projets de grande envergure, qui s’illustre notamment par la réalisation de 300 hébergements pour étudiants à Cuffies (02) et d’un collège de 400 élèves à Bagneux (92).

La dimension locale est importante pour TH, qui revendique sa contribution au développement des territoires grâce à la création de sites industriels, l’embauche de main-d’œuvre locale et l’utilisation de bois français pour soutenir la montée en puissance de cette filière.

Renforcement des positions dans les Hauts-de-France et en Normandie

« Pour donner suite à nos implantations réussies dans l’Est et le Nord de la France, nous continuons notre déploiement territorial, cette fois-ci vers la Normandie et l’Ouest de la France. Comme toujours, nous procédons étape par étape en nous appuyant sur un ancrage local fort et en nous assurant de contribuer à la mise en place d’un écosystème régional à impacts positifs, tant au niveau environnemental que social », déclare Alain Bejean, président de TH.

Depuis janvier dernier, la deuxième fabrique de TH, d’une surface de 10 000 m², est entrée en service. Située près de Saint-Quentin (02), elle produit déjà d’importants projets pour des bailleurs sociaux des Hauts-de-France.

Lorsque le marché normand sera arrivé à pleine maturité et les projets locaux suffisamment nombreux, TH ouvrira un troisième site de production au sein de la métropole de Rouen avec d’importantes créations d’emplois locaux à la clé.

Avec cette levée de fonds et le soutien de partenaires engagés, TH veut renforcer son positionnement en tant qu’acteur majeur de la construction durable.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock