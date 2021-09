ATLANTEM dévoile sa vision de l'innovation numérique : DIGIT'AM, plateforme de gestion inédite et une offre de produits domotisés

ATLANTEM aborde la rentrée 2021 dans une dynamique d’innovation forte, confirmant sa démarche d’accélération entamée il y a plus d’un an. Il poursuit sa transformation digitale qui sera le fil rouge de son stand Equipbaie.

L’industriel français commercialise depuis plus de 25 ans une offre de menuiseries labellisées OFG (Origine France Garantie), couvrant toutes les familles d’ouvertures et de fermetures fabriquées avec une importante exigence de qualité, attestée par l’obtention du label NF. Il ajoute cette année à son expertise produit, un nouveau service digital optimal et unique sur le marché de la menuiserie, qui répond aux enjeux des artisans et TPE dont le métier évolue dans un monde qui accélère constamment. Comment participer à l’optimisation de leur efficacité? Comment leur faire gagner du temps? Comment les accompagner vers une croissance de leur business ? Baptisé Digit’AM, cet outil de gestion et d’organisation des données ouvre la porte à plus de fluidité et d’efficacité sur le plan commercial et sur le pilotage opérationnel de l’activité.



Ce développement résulte d’un projet initié il y a plusieurs années et qui s’appuie sur l’héritage de valeurs fortes qui placent l’expérience du client et son confort au cœur des priorités. Digit’AM se veut aussi simple que pratique et flexible. Chaque détail est pensé pour répondre à un besoin précis, à travers une déclinaison en cinq box permettant une couverture graduelle des besoins.



Le stand fait également la part belle à trois nouveautés produits domotisés à la pointe de la technologie : une fenêtre équipée d’un capteur de positionnement, un coulissant motorisé et un barillet motorisé pour porte d’entrée. Ces solutions s’intègrent dans l’habitat intelligent et connecté, de plus en plus plébiscité par les foyers en quête de praticité et de confort.



Le stand d’ATLANTEM reflète son engagement RSE qui se traduit par une action spécifique à deux niveaux. ATLANTEM s’attache à assurer la traçabilité de réutilisation ou de recyclage de chaque composant. Ils sont unitairement identifiés afin de les proposer à des collaborateurs, clients ou acteurs de la société civile. Par exemple, les portants facilement démontables seront réutilisés dans des show-rooms, le bandeau d’appel au-dessus du stand, conçu par tronçons de 2 m, pourra par la suite servir de banc. ATLANTEM a calculé l’impact carbone de sa participation à l’évènement et s’engage auprès de Reforest’action en soutenant un projet de reforestation à hauteur des émissions CO2 calculées.

DIGIT'AM : vivre une nouvelle expérience du service numérique

La profession évolue indéniablement : de plus en plus d’informations sont disponibles et nécessaires à l’artisan, que ce soit dans ses relations commerciales avec ses clients ou administratives avec ses fournisseurs. La plateforme Digit’AM, la première de ce type du marché, s’inscrit dans la volonté d’ATLANTEM de renforcer ses liens de proximité avec les artisans. L’accélération de l’automatisation contribue à optimiser le traitement des commandes et à réduire les aléas.



Digit’AM a été conçu comme un point de ralliement unique où le professionnel stocke et retrouve, dans un seul et même environnement, l’ensemble de ses documents et données relatifs à une affaire, à la fois dans sa relation avec l’industriel et avec le client final.



Fini la multiplication des supports ! Il peut ainsi constituer un véritable « dossier numérique » sécurisé de ses affaires, complet, consultable à tout moment, et partageable avec ses collaborateurs via un système de droits d’accès.



Cette boîte à outils numérique se veut évolutive selon la taille de l’entreprise et les besoins de l’artisan grâce à une segmentation en cinq box. Le pack AM-WEB en constitue le socle commun en réunissant les fondamentaux ATLANTEM.



Plus on progresse vers les quatre autres modules, plus ATLANTEM propose une montée en puissance des services. Pour plus de simplicité, chaque box intègre les fonctions de la box précédente ainsi que de nouvelles fonctions. Les choix d’abonnements sont réversibles à tout moment et peuvent porter sur un ou plusieurs utilisateurs dans une même entreprise.



Basé sur une technologie Full Web, Digit’AM joue aussi la carte de la simplicité d’usage. Plus de mise à jour ou d’interrogations sur les évolutions de l’offre : Digit’AM est, par définition, à jour en permanence. Il s’utilise autant sur un ordinateur qu’une tablette, 7j/7 et 24h/24. Le changement de support n’a aucune incidence : il suffit de saisir ses identifiants pour retrouver son univers de travail. Une équipe de support interne reste disponible pour accompagner la prise en main de l’outil. ATLANTEM fournit également une documentation d’utilisation ainsi que des vidéos d’explication.

