Atlantem vous propose des solutions connectées pour le quotidien de vos clients avec ma maison facile

Les solutions connectées sur nos produits Atlantem

Avec les solutions connectées ATLANTEM, la maison s’adapte au mode de vie du client et aux produits Atlantem :



Volet : pilotez et programmez les volets roulants, localement ou à distance.



Fenêtre : soyez informé en permanence de l’état des fenêtres : ouvertes ou verrouillées.



Coulissant : pilotez les baies coulissantes et aérez la maison facilement.



Portail : commandez l’ouverture et la fermeture du portail à distance.



Porte d’entrée : déverrouillez la porte à distance et vérifiez à tout moment si elle est ouverte, fermée ou verrouillée.



Porte de garage : ouvrez et fermez le garage d’un simple geste sur smartphone.

Plus de confort, pour vous simplifier le quotidien

Simple et facile à mettre en place, l’automatisation de la maison est accessible à tous et permet de gagner du temps et du confort. Maintenez le logement à la bonne température au bon moment, gagnez en autonomie sans effort et simplifiez le quotidien de votre client.



J’M mon barillet connecté Door Keeper



Door Keeper permet d’ouvrir la porte d’entrée sans clé. Le boîtier se fixe côté intérieur de la porte, sur le barillet. Le verrouillage et le déverrouillage de la porte s’effectuent depuis un smartphone, un clavier à code, un bracelet ou un badge.

Autonome : il se recharge 1 fois par an la batterie (USB-C).

Esthétique et discret : l’ouverture est silencieuse. Le boîtier de couleur blanc ou gris anthracite est discret.

Pose simple & rapide : il s’intègre facilement sans perçage ni câblage.

Plus de santé, pour s’ouvrir au bien-être

Ma maison facile et ses équipements connectés améliorent l’habitat et la qualité de vie. Une aération automatique des pièces de la maison permet de renouveler et d’assainir l’air sans même y penser et sans effort.



J’M mon coulissant motorisé



Le coulissant motorisé ATLANTEM a été conçu pour faciliter l’ouverture et aérer en toute sécurité de jour comme de nuit. Il est également confortable pour l’autonomie des personnes à mobilité réduite.

Esthétique : il s’intègre dans un coffre très discret sur la traverse haute de la menuiserie.

Silencieux : mon coulissant accoste en douceur, sans bruit et sans effort.

Pratique : je verrouille et déverrouille même en cas de coupure de courant.

Pilotage facile par le point de commande ou TaHoma ® Switch de Somfy.

Switch de Somfy. Bien vu, le système anti-pincement de doigt.

Plus d’économies d’énergie, pour une maîtrise simple des consommations

Optimisez les ressources naturelles et préservez votre consommation d’énergie avec les équipements connectés. Jouer avec l’ombre en été et faire entrer les rayons de soleil en hiver est un jeu d’enfant grâce aux équipements qui interagissent avec les éléments naturels (température intérieure ou extérieure, exposition du soleil aux différents moments de la journée…).



J’M mes volets connectés

Économiques : grâce au capteur d’ensoleillement, mes volets roulants remontent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et je limite ma facture de chauffage.

Isolants : ils se ferment automatiquement dès la tombée de la nuit pour renforcer l’isolation des fenêtres et garder la chaleur à l’intérieur de la maison.

Intelligents : en été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur d’ensoleillement qui commande la fermeture des volets roulants, limitant ainsi mes besoins en climatisation.

Plus de sécurité, pour garder un œil sur la maison

Une maison connectée, c’est partir l’esprit tranquille au travail ou en vacances grâce à des équipements qui sécurisent le logement. Ma maison facile vous propose de nombreuses possibilités pour renforcer la sécurité.



J’M le détecteur d’ouverture

Discret : le capteur est intégré à la menuiserie.

Consultation à distance : il permet de connaitre la position de votre fenêtre.

Détection d'intrusion : le détecteur envoie immédiatement une alerte sur le téléphone en cas de problème.

Les solutions ATLANTEM sont fiables et évolutives dans le temps. Elles répondent à nos exigences : plus de confort, plus d’économies d’énergie et de sécurité.