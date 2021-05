Choisie par le cabinet “LAVIGNE & CHERON Architectes“, la main courante Crosilux® LED de CROSO France a su sublimer le design de la passerelle imaginée pour la gare de Chartres et lui donner un air futuriste. CROSO France est fier d’être le partenaire des professionnels exigeants en matière de sécurité des usagers et qui recherchent des produits innovants et esthétiques.

Pour faciliter l’accès aux quais, la gare de Chartres s’est dotée d’une passerelle au design moderne renforcé par une lumière multicolore qui lui donne un air très futuriste. En effet, le cabinet “LAVIGNE & CHERON Architectes“ a imaginé une passerelle dotée de mains courantes LED, apportant suffisamment de lumière pour sécuriser et faciliter l’accès du public aux quais.

Interrogé sur le projet, CROSO France a fait les études nécessaires et assuré la fourniture des 250 m de main courante Crosilux® LED pour la réalisation de ce projet. Grâce à sa connaissance technique et à son savoir-faire, CROSO France a apporté des solutions alliant perfection technique, fiabilité, qualité et finition irréprochables. Avec ce système de profilé avec éclairage LED intégré (couleur de lumière au choix) on a marié l’utile à l’agréable en créant une ambiance forte et unique pour une installation esthétique et moderne.

La mise en œuvre de ce projet a été assurée par les entreprises MTECHBUILD et Bouygues TP.

Rappelons que CROSO France imagine et fabrique sur mesure ces systèmes spécifiques prêts à poser, à partir de profilés haut-de-gamme en acier inoxydable et de supports spécialement conçus pour amener discrètement l’alimentation électrique nécessaire à la technologie LED. La main-courante Crosilux® LED peut être mise en œuvre en fonction des besoins, dans différentes variantes d’éclairage et de capots, avec une technologie d’éclairage à LED Osram entièrement intégrée.

Les mains-courantes Crosilux® LED sont pré-confectionnées en usine pour permettre au poseur de se focaliser sur l’assemblage (pour les mains-courantes en plusieurs parties), la pose, ainsi que sur le raccordement électrique. Avec ces éléments modulaires préfabriqués, le système est facile à installer.

Crédit photos : Delauney photographe pour CROSO France