❑ BAGAR® Sous-Couche GT + BAGAR GT Rouge, l'équation pertinente



En réponse aux attentes des professionnels et toujours en phase avec les exigences réglementaires de plus en plus rigoureuses, Beissier a conçu des gammes complètes de solutions labellisées NF Environnement. Composé de l'impression BAGAR® Sous-Couche GT et de l'enduit de lissage - gouttelette BAGAR® GT Rouge, le système BAGAR® GT, signé Beissier, offre une formule performante et pertinente dans le cadre de chantiers certifiés HQE®. Un système complet, particulièrement respectueux de l'environnement qui traduit parfaitement l'investissement de Beissier en faveur des professionnels et du développement durable.





❑ BAGAR® Sous-Couche GT, une impression performante



Sous-couche mate en phase aqueuse particulièrement opacifiante, BAGAR® Sous-Couche GT permet de constituer un fond homogène, spécifiquement adapté à la préparation des murs avant projection de l'enduit de lissage - gouttelette BAGAR® GT Rouge. BAGAR® Sous-Couche GT garantit une bonne glisse, lors de la projection de l'enduit de finition, tout en masquant les irrégularités du support ou les manques. Avec une consommation moyenne de 10 à 13 m2/l au rouleau (selon la nature des fonds) et 5 à 8 m2/l en projection mécanisée, pour une densité de 1.6 ± 0.1, BAGAR® Sous- Couche GT s'avère particulièrement économique, garantissant aux professionnels des chantiers très compétitifs.





❑ BAGAR® Sous-Couche GT, une mise en oeuvre facilitée



Pensée pour faciliter le travail des professionnels, l'impression BAGAR® Sous-Couche GT ne requiert qu'un simple mélange avant application, pour une mise en oeuvre aisée, réalisée à l'aide d'une machine airless, à la brosse ou au rouleau. Enduit mat dédié à la préparation des fonds pour revêtement décoratif, BAGAR® Sous- Couche GT (conditionné en seau de 15 litres) se destine aux murs, plafonds et cloisons intérieurs (béton, brique, toile de verre, parpaing, enduit de ciment, plâtre et ancienne peinture, enduits BAGAR®). Après utilisation, un simple rinçage à l'eau des outils suffit, avant séchage complet.





❑ BAGAR® Sous-Couche GT, une impression



respectueuse de la qualité de l'air intérieur Formulé en phase aqueuse, BAGAR® Sous-Couche GT se veut également très respectueux de la santé des professionnels et des occupants. Certifié NF environnement et bénéficiant de la note A+ selon la nouvelle réglementation française sur les émissions de polluants dans l'air intérieur, BAGAR® Sous-Couche GT répond parfaitement aux exigences imposées dans le cadre de chantiers soumis aux règlementations environnementales et sanitaires les plus drastiques. Avec BAGAR® Sous-Couche GT, Beissier témoigne une fois encore de sa capacité à conjuguer performance et écologie.