Bien plus qu’un spécialiste. SMABTP, c’est le leader dans l’assurance de la construction, mais c’est bien plus que ça. SMABTP, c’est aussi l’assureur de vos véhicules !

Saviez-vous que les accidents de la route sont la 1ère cause des accidents mortel du travail ? On en dénombre plus de 20 000 par an et chaque blessé nécessite d’être arrêté 70 jours en moyenne. Ces chiffres montrent à quel point les risques liés à l’utilisation des véhicules sont importants.