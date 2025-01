SMABTP finalise l’absorption de CGI Bâtiment

Le groupe SMABTP a finalisé l’absorption de CGI Bâtiment. L’opération fait suite à l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément au plan de marché annoncé en février dernier.

Le groupe SMABTP a finalisé l’absorption de CGI Bâtiment. L’activité de cette entreprise spécialisée dans les garanties financières pour les constructeurs de maisons individuelles et les garanties financières d’achèvement pour les promoteurs immobiliers et aménageurs fonciers, est désormais intégrée dans SMABTP.

L’opération ne va pas empêcher les clients de CGI Bâtiment de conserver leurs interlocuteurs habituels et de continuer à bénéficier des outils informatiques habituels mis à leur disposition pour faciliter la souscription en ligne.

Avec cette intégration, le groupe SMABTP marque son engagement auprès d’un secteur sous pression et sa volonté de maintenir un service indispensable au secteur. Ceci permettra également de renforcer les synergies pour proposer des solutions globales et adaptées de garanties et d’assurances aux constructeurs, promoteurs et aménageurs.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock