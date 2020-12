« 350 implantations dans 35 pays » c’est ainsi que l’on peut géolocaliser la société Smurfit Kappa sur le net. Avec plus d’une cinquantaine d’usines rien qu’en France, ce leader européen dans le secteur du cartonnage organise un entretien constant de ses investissements, tout en se préoccupant du bien-être de ses salariés. C’est conformément à cette politique d’entreprise que l’usine de recyclage de Cestas, située en Gironde, a été rénovée.

L'entreprise AQUITAINE SÉCURITÉ aux manoeuvres

Cette réalisation de mise en conformité à été finalisée tout début mars 2020. L’entreprise Aquitaine Sécurité Incendie (A.S.I.), située à 25 km du chantier, a œuvré en moins d’une semaine afin de réaliser les travaux. Une équipe de 5 personnes s’est rendue sur le site. Ces derniers ont travaillé afin de rendre un ouvrage parfaitement équipé tout en procédant à une réhabilitation globlale du système de désenfumage. L’équipe a également installé un nouvel écran de cantonnement.

Pose des lanterneaux Bluebac Pneu Reno par l’intérieur du bâtiment

BLUETEK : l'assurance de la sécurité et du confort

Yvan Texier, gérant de l’entreprise Aquitaine Sécurité Incendie, a l’habitude de travailler avec des produits et prestations Bluetek, tout comme il a l’habitude de traiter avec son contact régional privilégié : Julien Santos. Au regard des critères du maître d’ouvrage et de la configuration du bâtiment, les échanges ont rapidement porté sur des produits de la gamme Bluetek, soit des lanterneaux de type DENFC spécifiques à la rénovation fibro, des appareils à amélioration thermique pour toiture avec étanchéité, des asservissements et un écran de cantonnement. Cette association permet, d’une part, la garantie d’un système de désenfumage efficace, et d’autre part, un confort assuré par la réduction des déperditions thermiques et par la diffusion d’une nouvelle lumière naturelle de qualité à l’intérieur des bâtiments.

Livraison des appareils et Bluesteel Therm Treuil posé sur partie étanchéfiée du bâtiment

BLUEBAC, BLUESTEEL ET BLUEBAC : des lanternaux adaptés

La rénovation a été portée en grande partie par des appareils spécialement conçus pour toitures fibro ciment. 15 lanterneaux DENFC modèle Bluebac Pneu Reno pneumatique 110/240 profil 6 1/2 Ondes (teinte extérieure gris étain RAL 7035) ont été livrés sur palettes. Ils ont été posés exclusivement par l’intérieur du bâtiment. En effet, l’avantage ergonomique Bluetek est que le lanterneau peut être posé intégralement par l’intérieur, sans monter ou intervenir sur la toiture (attention néanmoins à réaliser un diagnostic de repérage avant travaux afin de confirmer l’absence d’amiante). Cette organisation permet de sécuriser au maximum le personnel. De plus, l’appareil est livré partiellement démonté et le travail de pose pour un DENFC de ce type peut être réalisé en 1h30.

Bluebac Pneu Reno

Suivant les supports, d’autres lanterneaux ont complétés ce panel, soit :

La pose des commandes à distance : un package global

Concernant le bâtiment de recyclage, l’asservissement a été réalisé par 2 boîtiers CO2 bi-zone de type Clip. La partie bureaux est équipée de treuils BT130 avec commande d’ouverture CO2. La partie locaux sociaux de treuils BT130 couplés à un boîtier CO2.

Risque d'incendie et écran de cantonnement

La mise en conformité a été complétée par la pose d’un écran de cantonnement. Le modèle Smoke Fix Bluetek garantit une grande résistance au feu et présente une solution idéale pour les bâtiments de grandes dimensions. Le produit posé (de couleur grise) fait une longueur de 20,83 ml, pour deux hauteurs distinctes, soit 1 ml et 3,06 ml, pour une surface globale de 43,48 m². Il est composé de 2 parties comprenant un recouvrement de 600 mm.

Pose du Smoke Fix et finalité du chantier Smurfit Kappa

La satisfaction d'un client

Spécialisée en désenfumage, mais aussi en sécurisation liée aux risques incendie dans les bâtiments d’une façon plus générale, les sociétés Aquitaine Sécurité Incendie et Bluetek font donc état d’un résultat gagnant/gagnant dans ce type de prestation, l’une des entreprises en tant que poseur, l’autre en tant que fournisseur. Cette collaboration de qualité permet la satisfaction du maître d’ouvrage, mais aussi celle des occupants du bâtiment. L’objectif est donc atteint.