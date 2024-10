Boostez votre activité avec les nouvelles offres de helloArtisan !

helloArtisan dévoile ces trois offres pensées pour simplifier la vie des artisans et booster leur activité.

L’offre helloVisibilité à 199 €/mois HT vous aide à développer votre présence en ligne et à gérer vos avis clients. Profitez d’une gestion complète de Google My Business, d’une présence renforcée sur 25 annuaires, d’une page dédiée sur helloArtisan, d’un système de collecte d’avis Google et de réponses prédéfinies. Suivez vos performances grâce à une interface intuitive et bénéficiez jusqu’à 2 rendez-vous offerts.

Pour 249 €/mois HT, l’offre helloE-secrétariat inclut tous les avantages de helloVisibilité, mais va plus loin en proposant un accueil client externalisé. Avec un numéro dédié, votre e-secrétaire prend en charge vos appels et gère les contacts via l’application mobile helloArtisan Pro. Simplifiez la gestion de votre relation client en toute tranquillité !

Bénéficiez d’un mois offert sur helloE-secrétariat durant le salon Batimat 2024.

L’offre helloRénov'Energétique en partenariat avec HOMELIOR* à 299 €/mois HT inclut tous les services de helloE-secrétariat et prend en charge les aides CEE et MaPrimeRénov’ pour vos clients particuliers.

Dès la signature du devis, une équipe dédiée s’occupe des démarches administratives pour les aides, déduit le montant des aides du reste à charge, et vous assure un accès en temps réel via l’application pour gérer vos demandes.

* offre accessible aux entreprises RGE / offre sous réserve d’éligibilité



