Lutte contre les inondations : Morlaix va rouvrir sa rivière enterrée

Depuis 1990, la ville de Morlaix (29) a déjà subi 11 crues. Pour lutter contre ces inondations récurrentes, des travaux vont être réalisés pour rouvrir une partie de la rivière enterrée et remodeler ses galeries souterraines.

La ville de Morlaix, située dans le nord du Finistère, va rouvrir une partie de sa rivière enterrée et remodeler ses galeries souterraines datant du XVIIIe siècle, pour mieux lutter contre les crues. L’objectif : faciliter l’écoulement des eaux vers la mer.

« Les inondations surviennent quand les galeries saturent », a expliqué Clément Le Saux, chargé du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI).

Limiter les crues…

Les travaux prévus doivent permettre d’éviter 80 % des dégâts causés par les crues trentennales. Ces crues inondent régulièrement la partie la plus commerçante de la ville, engendrant de nombreux dégâts.

« Selon les modélisations scientifiques, cela efface les crues de 2013-2014 (1,30 m d'eau en centre-ville). C'est un résultat inattendu, exceptionnel », a souligné M. Vermot, maire de cette ville de 15 000 habitants, et président de Morlaix Agglomération.

Cela ne permettrait toutefois pas d’éviter un épisode cévenol comme celui de juin 2018, durant lequel un milliard de m3 d'eau étaient tombés en une heure, ayant occasionné une forte crue.

« Mais ce sont les inondations les plus petites qui reviennent le plus souvent » et « qui vont générer sur 50 ans le plus de dégâts », a souligné M. Le Saux.

…et créer un îlot de fraîcheur urbain

« Nous avons la chance d'être un des rares territoires en France à avoir une solution de protection contre les inondations», s’est réjoui Jean-Paul Vermot, tout en précisant que la réouverture de la rivière permettra de créer un îlot de fraîcheur urbain, alors que la température avait dépassé les 40°C en juillet 2022.

Le coût des travaux est estimé à 22 millions d’euros, prix en charge à 50 % par l’État. Cette solution est moins chère et moins risquée que l’autre option, qui consistait à construire deux barrages en amont de la ville.

Ces travaux ne devraient toutefois pas commencer avant trois ans.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock