Weber innove avec Corps d'enduit chaux-chanvre enaé : une solution biosourcée pour la rénovation et la construction plus durable

Une composition alliant performances optimales et préservation des ressources naturelles¹

Contrairement aux sous-enduits traditionnels qui associent chaux et sable siliceux, Weber a fait le choix audacieux de remplacer le sable par de la chènevotte fine, une matière végétale issue du chanvre, plante cultivée annuellement sans recours à des produits phytosanitaires.

L’utilisation d’une ressource renouvelable en lieu et place d’une ressource primaire, limitant donc l’épuisement de celle-ci, fait du Corps d’enduit chaux-chanvre enaé l’un des premiers corps d’enduit biosourcé prêt à l’emploi du marché. Précisons que la teneur en chaux aérienne du produit dépasse 85% du volume du liant, garantissant une excellente respirabilité de l’enduit de finitions, tout en prévenant des risques de moisissures.

Des bénéfices concrets pour les professionnels du bâtiment

Le Corps d’enduit chaux-chanvre enaé présente de nombreux avantages pour les artisans.

Tout d’abord, l’intégration de chènevotte donne lieu à une réduction de poids du produit de 40%, par rapport au corps d’enduit chaux traditionnel Georges Weber, facilitant ainsi sa mise en œuvre pour le projeteur, (la lance est moins lourde). De plus, cette légèreté optimise son rendement : environ 7kg/ m² contre 13.5 kg/ m² avec le corps d’enduit Georges Weber.

Bonus également, le packaging de 15 kg (au lieu de 25 kg), permet de réduire la pénibilité sur chantier. Si l’on prend l’exemple d’une réalisation de 100 m² en 2 cm d’épaisseur, environ 100 sacs seraient à manipuler, soit 2.5 tonnes soulevées pour un corps d’enduit standard contre seulement 1.5 tonne avec le Corps d’enduit chaux-chanvre enaé.

Le Corps d’enduit chaux-chanvre enaé s’impose donc comme une solution plus durable¹, avec 40% de chevenotte fine en substitution de matières premières non renouvelables (sables siliceux) pour allier performance et enjeux environnementaux. S’adaptant parfaitement aux spécificités du bâti ancien, sa flexibilité permet une application sur des supports variés, y compris en forte épaisseur (moellons, briques, pierres jointoyées, terre crue, craie...), tout en garantissant une excellente imperméabilisation des surfaces extérieures en association avec l’Enduit épais grain fin de la gamme Georges Weber, disponible en 95 couleurs et de multiples finitions (grattée fin, talochée ou talochée éponge), offrant ainsi une large variété de solutions décoratives et protectrices.

1 - Substitution totale du sable siliceux par 40% de chènevotte dans le volume total du produit

Pour en savoir plus exit_to_app