À la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), nous travaillons chaque jour à améliorer nos pratiques et contribuer à inscrire notre industrie dans une trajectoire toujours plus vertueuse. De la sélection de notre matière première – l’argile – au développement de notre plan Usine bas carbone européen à l’horizon 2050, nous ne laissons rien au hasard pour donner vie à notre conviction de toujours : nous faisons partie des solutions pour un avenir sain et durable.

LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES : une priorité

Nous avons la chance de travailler la terre, une matière naturelle, abondante, géosourcée et renouvelable. Respect de la biodiversité, réduction de nos consommations en eau et en sable, développement de pratiques de construction plus responsables, rien n'est laissé au hasard pour grandir et innover dans le respect de la nature et du vivant.



#BestPractice

La pose au pistolet, une solution qui allie confort et frugalité. En savoir plus ici

PERFORMANCE ET CONFORT DU BATIMENT : naturellement !

Quand on sait que nous passons près de 80% de notre temps à l'intérieur, les questions de performance, de qualité de l'air et d'isolation deviennent essentielles ! Découvrez comment la brique en terre cuite se révèle un matériau capable de cocher toutes les cases.



Le saviez-vous ?

La brique en terre cuite grâce à ses qualités thermiques permet de gagner près de 3% de surface habitable en moyenne. Découvrez comment ici.

CIRCUIT COURT, PROXIMITÉ ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : au coeur des territoires

Nous sommes une industrie ancrée dans l'économie locale qui partage les enjeux de son territoire et qui travaille à la maximisation de la revalorisation de ses déchets. Faites un tour d'horizon de nos meilleures pratiques.



Le saviez-vous ?

95% des produits terre cuite utilisés en France sont produits en France. En savoir plus ici

ÉNERGIE ET CARBONE : un enjeu assumé

L'industrie de la terre cuite est mobilisée pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. Cela passe évidemment par la réduction des consommations d'énergie, et donc la diminution des émissions de Gaz à effet de Serre grâce à des technologies innovantes, et également par l'usage d'énergies renouvelables. La terre est au cœur de notre ambition.



Nouveaux horizons

Une industrie compétitive ET décarbonée, c'est possible. Voilà l'objet de notre feuille de route usine bas carbone 2050. En savoir plus ici



Consommation et production responsable, protection de la biodiversité, gestion raisonnée des matières premières, réduction de l'impact environnemental… à la Fédération Française des Tuiles et Briques, nous sommes animés par la volonté de rendre notre cadre de vie plus sûr, plus durable et résilients. Et nous ne sommes les seuls ! Nous nous inscrivons ainsi comme acteur responsable pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durables signés sous l'égide de l'ONU. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur Briques.org.

Brique terre cuite, c'est simple de faire durable !



GIE BRIQUE DE France - FÉDÉRATION FRANÇAISE TUILES & BRIQUES

Pour en savoir plus exit_to_app