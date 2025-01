BRZ France reçoit le label Employeur Pro-Vélo Bronze : une reconnaissance de notre engagement pour la mobilité durable

Les critères de notre distinction

Pour obtenir ce label, BRZ France a participé à un audit rigoureux couvrant cinq thématiques clés :

Pilotage : Mise en place d’une gouvernance dédiée à la mobilité active.

Communication : Sensibilisation et promotion des avantages de la pratique du vélo.

Services : Déploiement de services facilitant l'usage du vélo.

Sécurité : Actions pour garantir une conduite sûre et adaptée.

: Actions pour garantir une conduite sûre et adaptée. Équipements : Installation d’infrastructures adaptées pour les cyclistes.

Nos résultats concrets

Nos efforts pour encourager la mobilité douce se traduisent par des résultats significatifs :

+ de 9 % de nos collaborateurs viennent désormais au travail à vélo.

6 stationnements couverts et sécurisés ont été installés.

30 % des collaborateurs formés à la conduite sécurisée à vélo.

1 vélo de service mis à disposition.

Notre engagement pour une mobilité responsable

Chez BRZ France, nous sommes convaincus que le vélo représente une solution durable pour les déplacements professionnels. Ce mode de transport contribue à améliorer la santé, réduire l’empreinte carbone et renforcer la qualité de vie au travail.

Nous remercions la FUB pour cette reconnaissance et restons mobilisés pour aller encore plus loin dans notre démarche de mobilité durable et responsable.

