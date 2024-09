Les 3 raisons de mettre en place un intranet pour les entreprises du BTP

Amélioration de la Communication : Un intranet centralise les informations importantes et facilite la communication entre les collaborateurs, fluide sur PC, tablette et smartphone.

Accès Rapide à l'Information : Vos employés peuvent accéder rapidement aux documents, 24h/24, 7j/7, ressources et informations nécessaires à leur travail, augmentant ainsi leur efficacité.

Renforcement de la Collaboration : Les fonctionnalités de partage de documents et de gestion de projets favorisent le travail d'équipe et la collaboration entre services internes et sous-traitants externes.

Information Toujours à Jour : Fil d'actualité interne, aucune perte d'information. Grâce à la mise en place d'un intranet, les informations obligatoires sont affichées de manière centralisée et accessible à tous, aussi bien au bureau que sur chantier, assurant une conformité et une accessibilité optimales.