C’est un fait connu et reconnu dans les entreprises et pas seulement par leurs dirigeants : la réforme dite des 35 heures a tout à la fois révélé et provoqué il y a 15 ans un bouleversement radical du rapport au travail et des relations de travail elles-mêmes. Comment sortir de cette logique, alors même que le « travailler plus pour gagner plus » a perdu son attractivité fiscale et sociale ?