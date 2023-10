Comap et Flamco : au salon Artibat les 18, 19 et 20 octobre à Rennes !

Du 18 au 20 octobre prochains, se déroulera la nouvelle édition du plus grand salon B2B de la construction en région. Artibat accueille tous les 2 ans plus de 1000 exposants et 40000 visiteurs, c’est l’occasion pour Aalberts hydronic flow control de présenter sur le stand C37, hall 7, les nouveautés des marques Flamco et Comap, qui font la construction et la rénovation de demain.

Comap Smart Home

Venez découvrir toutes les solutions de chauffage Comap Smart Home pour piloter les installations de chauffage à distance, économiser de l’énergie et gagner en confort thermique. Les solutions proposées sont modulables, elles s’adaptent au type de chauffage. Les produits (têtes thermostatiques et thermostat) se combinent pour une régulation unique à chaque pièce.

Tube Pentapipe

Le nouveau tube 5 couches avec BAO protégée sera présenté sur le salon Artibat. Vous pourrez tester la flexibilité du Pentapipe, qui, avec la barrière anti-oxygène protégée, permet d’éviter l’oxydation et le développement des boues dans les tubes, notamment dans les installations de plancher chauffant. La protection de la barrière anti-oxygène facilite la mise en œuvre sur les chantiers, en neuf comme en rénovation.

Vacustream : dégazeur compact

Cette nouveauté produit de Flamco sera présentée en avant-première sur le salon Artibat. Ce dégazeur sous vide, très compact, est la technologie idéale pour les systèmes de chauffage domestique à basse température (pompes à chaleur et plancher chauffant).

Il permet de procéder à un dégazage actif pour éliminer les gaz dissous responsables de développement des boues dans l’installation. Allié des pompes à chaleur, Vacustream permet de booster leur efficacité, d’économiser l’énergie, améliorer le confort et optimiser la robustesse du système.

Venez trouver toutes les solutions adéquates complémentaires pour améliorer l’efficacité de l’installation de pompe à chaleur, nos experts présents stand C37 sauront vous conseiller pour tirer le meilleur parti des systèmes.



Profitez sur les 3 jours de salon des démonstrations produits qui vous seront proposées par notre équipe commerciale, notamment sur le sertissage de nos raccords métalliques pour tubes multicouche.

Pour en savoir plus exit_to_app