Flamco et Comap constituent l'entité Aalberts hydronic flow control : le partenaire unique pour les solutions thermiques et sanitaires au service du confort et de la performance énergétique des bâtiments. Les innovations technologiques de Flamco et Comap permettent une gestion intelligente de l'eau et de l'énergie pour améliorer le confort thermique et l'efficacité des réseaux hydrauliques.