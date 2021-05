Quelle qu’en soit la taille ou le type, avoir une vue d’ensemble de votre flotte est l’un des principaux avantages d’un système de géolocalisation. Cela vous permet non seulement de voir la manière dont vos véhicules ou machines sont utilisés, mais aussi de déterminer leur fréquence d’utilisation.

Fonctionnalité du système Quartix, le compteur horaire moteur vous fournit des informations détaillées pour chaque véhicule de votre flotte ainsi que pour chaque machine qui ne parcourt pas de grands trajets mais qui est souvent utilisée. De la sécurité des employés au maintien de la garantie, ces données offrent de nombreux avantages.

Contrôlez l’utilisation réelle de votre moteur

Les rapports de révision Quartix contiennent des informations sur le compteur horaire moteur pour connaître précisément la durée de mise en marche d’un véhicule équipé sur une période donnée. Ces informations peuvent s’avérer utiles au moment de calculer l’usure de vos véhicules et d’en relever l’utilisation, même lorsqu’ils sont stationnaires. Le système Quartix calcule le kilométrage à partir de la distance totale parcourue, pendant que les heures de fonctionnement du moteur sont analysées en parallèle, ce qui permet de garantir un contrôle supplémentaire aux données d’utilisation de votre flotte.



Les données du compteur horaire moteur sont particulièrement utiles pour suivre des véhicules qui travaillent non seulement sur un seul site comme les bulldozers, les tondeuses autoportées et les excavatrices, mais également pour des flottes plus mobiles. Il devient plus simple de comprendre les coûts liés au carburant et à l’entretien si l’on associe le compteur horaire moteur aux activités des véhicules en mouvement. Ces informations vous permettront d’améliorer plus facilement les comportements qui :

mettent en danger la santé et la sécurité de vos employés

compromettent la garantie des véhicules

génèrent des coûts superflus

Le compteur horaire moteur pour la sécurité des employés

Connaitre la durée d’utilisation exacte de vos véhicules peut s’avérer fondamental pour en assurer l’entretien et respecter les normes de santé et de sécurité. Il peut être nécessaire de garder une trace de la durée d’utilisation de vos véhicules afin de conserver la validité de votre garantie Constructeur.



Connaître la durée de fonctionnement du moteur de vos véhicules a des avantages évidents, parmi lesquels :

Contrôler l’usure du véhicule sur le long terme

Respecter le programme d’entretien

S’assurer de l’utilisation des machines pendant les heures de travail

Veiller au respect des heures d’utilisation des véhicules et à la validité de la garantie

Respectez les limites d’utilisation des équipements lourds

Protégez vos employés en veillant à ce qu’ils ne soient pas exposés à de fortes vibrations sur les équipements pendant leurs heures de travail. Les vibrations qui se propagent à travers le plancher de certains véhicules de travail peuvent causer des problèmes de santé, y compris des douleurs au dos. Plus le temps passé sur ces véhicules est important, plus le risque que l’employé développe des problèmes sur le long terme augmente. Le compteur horaire moteur vous permet de respecter avec précaution les normes de sécurité et de protéger vos employés dans ces situations.



Le compteur horaire moteur peut servir à informer un responsable de site de la durée d’utilisation d’une machine, afin de déterminer la fréquence d’exposition aux vibrations d’un employé. Cela permet non seulement d’assurer la sécurité de l’employé mais aussi de respecter les réglementations du gouvernement.



Améliorez l’état de vos véhicules

Avec l’aide du compteur horaire moteur, réglez les bons intervalles pour les changements d’huile et de filtres. Associé aux rapports heures de service / révision, le système Quartix vous aide à maintenir votre flotte et vos engins dans un état de fonctionnement optimal.



Le compteur horaire moteur mettra en évidence les endroits où vos véhicules sont à l’arrêt moteur en marche pour de longues durées. En plus d’entraîner non seulement l’usure de vos véhicules, cela augmente la consommation de carburant et les émissions de CO2. Le système de géolocalisation de Quartix aide les entreprises à améliorer ces comportements, à réduire l’usure des véhicules et à minimiser les dépenses en carburant.



Obtenez un seul point d’information

Certaines entreprises choisissent le compteur horaire moteur pour conserver la garantie de leurs véhicules et en contrôler l’utilisation. Pour cela, il est nécessaire d’installer une pièce séparée sur le véhicule ou la machine dans le but de calculer les heures de fonctionnement du moteur. Avec Quartix, vous n’avez pas besoin d’un outil de contrôle supplémentaire. Cette fonctionnalité est intégrée à nos balises et collecte les données directement sur l’interface afin que vous puissiez les consulter en un clin d’œil :

Pourquoi acquérir et entretenir plusieurs appareils quand un système de géolocalisation peut tout faire ?



