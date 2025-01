Optimiser la consommation de carburant, faire gagner du temps, accompagner vers des énergies plus vertes... Les solutions de Samsara tendent à faciliter la gestion de la flotte automobile. Le point avec l'entreprise et un de ses clients, la société Garandeau.

Fondée en 2015, l’entreprise Samsara conçoit des solutions de gestion des opérations physiques.

« Nos technologies qui reposent sur l’IoT, l’intelligence artificielle et le cloud, permettent aux entreprises d’optimiser la gestion de leurs flottes et de leurs équipements tout en apportant de meilleures conditions de travail, notamment en termes de sécurité des conducteurs d’engins et de véhicules », présente Jérôme Bamy, Mid-Market Manager chez Samsara France.

Leur activité ciblait au départ le secteur du transport des marchandises et des personnes. Mais la part d’utilisateurs dans le BTP progresse, précisément dans la construction, la location d’équipements et les concessionnaires.

Optimiser la consommation de carburant…

Il faut dire que le secteur est exposé à l’inflation, notamment côté carburants, alors qu’elle dépend « de l’utilisation d’équipements lourds et d’une multitude d’engins motorisés (camions, grues, chargeuses, tractopelles, bulldozers, nacelles, etc.) », nous explique Jérôme Bamy.

« Nos solutions connectées apportent une visibilité en temps réel sur cette consommation de carburant mais également sur l’état des équipements, permettant ainsi d’optimiser les programmes de maintenance des entreprises et la disponibilité de leur parc », poursuit-il.

Autre ambition de l’éditeur de logiciels : « accompagner nos clients dans la transition progressive de leur flotte vers des modes d’énergies plus durables », ajoute le Mid-Market Manager de Samsara France.

La solution de Samsara a ainsi intéressé la société Garandeau, qui recouvre trois activités : exploitation de carrières et production de granulats naturels et recyclés, préfabrication béton et BPE, ainsi que négoce. Le tout en se reposant sur un réseau de 19 agences, basées à proximité des chantiers et une flotte de 250 camions de livraison (bennes, plateaux, toupies, pompes, citernes).

Flotte automobile de la société Garandeau

Pour moderniser ses outils et réorganiser ses processus, Garandeau a lancé son projet Virage Organisationnel Liant Toute l’Entreprise (VOLTE) en 2019. L’idée étant de se doter d’« un système d’information de dernière génération et suffisamment évolutif », expose le directeur général du groupe, Tanguy Chauvière Le Drian.

« La télématique, qui nous apporte la visibilité indispensable pour piloter nos opérations au quotidien, fait partie des outils stratégiques qui sous-tendent un tel système d’information, et nous avons décidé de challenger la solution que nous utilisions jusque-là », développe l’intéressé. Plusieurs aspects ont conforté son choix de Samsara : « sa technologie de dernière génération », « l’agilité qu’elle procure », ainsi que la « grande capacité d’interfaçage de sa plateforme ».

… comme le temps des employés

L’entreprise du BTP souligne un autre apport des outils Samsara : optimiser les données sociales de ses employés. « Alors que les cartes conducteurs étaient précédemment vidées manuellement, le processus est désormais entièrement automatisé, faisant gagner un temps précieux et évitant les pertes de données », illustre M. Chauvière Le Drian.

« Au total, nous estimons que Samsara nous fait gagner environ 100 heures par an grâce à l’automatisation de la gestion des données sociales. Enfin, nous anticipons également des gains économiques grâce à la numérisation de nos processus via Samsara. Par exemple, à elle seule, la dématérialisation des bons de livraison nous permettra par exemple de générer une économie de 20 000 € par an sur les coûts d’impression », explique le directeur général du groupe Garandeau.

Protéger contre les vols sur chantier



« Un autre besoin qu’expriment les acteurs de cette industrie est celui de la lutte contre le vol et la perte de matériel », nous évoque Jérôme Bamy. Samsara propose ainsi des traceurs connectés depuis quelques mois, indiquant la géolocalisation en temps réel des équipements.

La balise AT11 est d’ailleurs « très adaptée pour ce type de problématique puisqu’il s’agit d’un dispositif de suivi sans fil compact et robuste conçu pour protéger, gérer et suivre les outils, équipements, matériaux et autres actifs essentiels », expose le Mid-Market Manager de Samsara France.

Sans compter les caméras connectées, qui partagent, en temps réel des données, en lecture seule aux autorités. Tanguy Chauvière Le Drian, de la société Garandeau, acquiesce : « Le déploiement des caméras embarquées Samsara nous a permis d’accompagner notre politique de protection des chauffeurs et de prévention des accidents. Les caméras embarquées aident à la fois à dédouaner les conducteurs en cas de sinistre non responsable et à adopter une conduite plus responsable ».

Les solutions de Samsara veulent encourager des pratiques de conduite plus responsables. Les systèmes d’alerte arrivent à détecter un moteur au ralenti ou des freinages brusques.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Jérôme Bamy et Tanguy Chauvière Le Drian